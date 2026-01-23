招商永隆銀行「投資易」一鍵認購心儀財富產品　交易服務效率提升

美國聯儲局減息趨勢日益明朗，市場波動加劇。一方面促使投資者增配長期固定收益產品以鎖定息率，另一方面，結構化產品在市場動盪中亦愈來愈受追捧。據證監會與金管局的聯合調查顯示¹，2024年香港投資產品線上交易金額佔比僅為17%，反映大量財富產品及配置方案仍依賴線下操作，每一次認購，都可能意味著需要花費長達20分鐘或以上進行確認。投資者期待高效便捷的交易服務，這與現實中傳統流程繁瑣、耗時的服務方式，形成鮮明對比。



快捷配置無憂：從20分鐘縮短到3分鐘

近三年，招商永隆銀行線下財富產品認購成交已逾萬宗。為提升交易效率與客戶體驗，招商永隆銀行面向全體零售客戶推出「投資易」。

分階段覆蓋核心產品，推進全線財富產品提升交易效率

招商永隆銀行財富管理業務總監鄭致芬女士指出，「投資易」將分階段推進，確保服務穩步落地：

• 2025年：支援全部債券產品及熱門定制化結構化產品，實現「一鍵發起、在線認購」。

• 2026年及以後：目標延伸至全線財富產品。

「投資易」三大核心優勢，以科技重塑專業投資體驗

• 認購從此更絲滑：

客戶可透過招商永隆銀行手機App「投資易」直接發起認購，全程數智化，將以往長達20分鐘的交易流程，縮短至3分鐘內完成。

• 突破時限，緊抓市場機遇：

交易窗口顯著延長，讓投資者從容捕捉尾市機遇。同時大幅提升單日交易筆數上限，充分滿足活躍投資者的需求。

• 驗證自動化，安全與便捷雙贏：

只需「一鍵發起」，客戶可在手機App裡完成身份驗證、風險評估匹配與資金檢查等步驟，在保障交易安全的同時，提供流暢無憂的電子化體驗。

鄭致芬女士預計，「投資易」全面推行後，有望帶動相關財富產品交易規模增長逾兩成。她續表示，「投資易」的核心價值，在於以科技打破傳統服務模式，讓客戶在安全的基礎上，體驗「交易自由」。未來，招商永隆銀行將持續深化科技賦能，為投資者提供更高效、透明的財富管理體驗，呼應香港推動金融科技發展的大方向。

立即登入招商永隆銀行手機App體驗「投資易」服務，讓您快人一步，把握投資先機！

招商永隆銀行手機App

招商永隆投資易條款及服務

重要事項

以上乃涉及相關投資產品並可能涉及金融衍生工具的服務。投資決定是由閣下自行作出的，但閣下不應投資於相關產品，除非中介人於銷售相關產品時已向閣下解釋經考慮閣下的財政狀況、投資經驗及目標後，該產品是適合閣下的。

投資決定是由閣下主動提出。招商永隆銀行僅按照閣下的指示進行交易。此服務只供閣下經客戶經理介紹及解釋產品後，並確認閣下已明白及知悉相關產品後，方可使用本服務。如對使用本服務有任何疑問或查詢，歡迎致電招商永隆銀行客戶服務熱線 (852) 230 95555或(86) 4008822388。

風險披露聲明

以上資料只供參考，並不構成及不應被視為對任何人作出認購或出售的要約。投資涉及風險。投資產品價格可升可跌，甚至變成毫無價值。過往業績並非日後表現的指標。投資未必一定能夠賺取利潤，亦可能會招致損失。投資者應根據本身投資經驗、投資目標、財務狀況及承擔風險程度等因素去衡量是否適合投資於該產品上。若有需要，請諮詢獨立專業建議。投資者作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關之章則及條款與投資產品認購章程內的風險披露聲明。以上內容並沒有獲證券及期貨事務監察委員會審核。

「投資易」的服務時間為工作日週一至週五上午九時至下午四時五十五分。提交查詢的最後發起時間為下午四時十分。提交交易指示的最後發起時間為下午四時五十五分。如有任何查詢，請致電本行客戶服務熱線(852) 230 95555或 (86) 4008822388

招商永隆銀行有限公司

