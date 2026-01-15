全球資產風暴眼︰白銀趕超英偉達　市值躋身世界第二！

貴金屬狂歡盛宴，現貨白銀正迎來史詩級「完美風暴」。

受美聯儲降息預期、鮑威爾遭起訴以及地緣局勢升温影響，市場避險需求顯著提升。周三，銀價一度強勢突破91美元大關，為歷史上首次。其中，現貨白銀盤中大漲5%報91.31美元/盎司，紐約期銀日內也漲超5%突破91美元/盎司。

截至發稿，漲幅有所回落，現貨白銀現漲超3%，交投於90美元附近。

今年以來，白銀價格已上漲近25%。

趕超英偉達！

當前，白銀總市值已經突破5萬億美元大關。

CompaniesMarketCap數據顯示，受銀價提振，白銀已超越英偉達成為全球第二大資產。

黃金以32.162萬億美元的市值位居榜首，晶片巨頭英偉達以4.523萬億美元的市值滑落至第三。

白銀狂飆背後是多重因素的共振。

首先，昨日美國公布的通脹數據表現疲軟，市場加大了對美聯儲降息的預期。美國12月核心CPI按月上升0.2%，按年上升2.6%，均略低於市場預期。這增強了市場對美聯儲貨幣政策轉向的押注。

與此同時，美聯儲主席鮑威爾遭起訴的消息，再次引發了投資者對美聯儲獨立性的擔憂。

地緣政治緊張局勢加劇，加大了避險需求。不久前，特朗普威脅對伊朗採取「非常強有力的行動」，美國敦促公民立即離開伊朗。這也被視為美國可能很快採取行動的最新信號。

伊朗則警告美國，將「對任何新的侵略行為做出更加果斷的回應」，伊朗將「誓死捍衛國家」。

伊朗國防部長聲稱「準備了驚喜」，一旦發生進一步的侵略，這些「驚喜」將「非常有效」。他表示，目前伊朗戰備水平遠比去年6月與美國和以色列爆發所謂的「12天戰爭」時要充分得多。

華僑銀行集團研究策略師指出，伊朗局勢的急劇變化凸顯地緣政治不確定性的持續存在，貴金屬的基本面支撐依然穩固。

世界黃金協會發布最新報告，顯示黃金今年以來漲幅約60%，這一亮眼表現得益於地緣政治緊張、經濟不確定性攀升及美元走軟等因素，使投資者和各國央行紛紛增加黃金配置。（Zlaťáky.cz@Unsplash）

繼續跑贏黃金？

AI敘事下，工業供需缺口是白銀瘋漲的另一大核心引擎。

作為光伏電池、新能源汽車、5G設備等關鍵產業不可替代的材料，白銀需求逐年攀升，但產量增長卻緩慢。

數據顯示，2025年工業用銀已經佔了全球總需求的55%，其中最猛的就是光伏行業。

其中，全年總需求達到10億盎司，按年增長8%。但值得注意的是，去年全球白銀礦山產量按年下降3.5%至8.2億盎司，較2020年峰值下降12%。

這導致白銀供應缺口約為1.2億盎司（摺合3660噸），為連續第五年出現結構性短缺。

市場預測，2026年全球白銀供應缺口大概在1.26–1.40億盎司（約3900–4350噸）區間。

近日，花旗大幅上調短期貴金屬目標價。該行認為，白銀將繼續跑贏黃金。並將未來0-3個月的白銀價格預期從每盎司62美元調升至100美元，漲幅超過60%。

分析師指出，地緣政治風險加劇、實物短缺以及市場對美聯儲獨立性的不確定性是推動此次上調的主要原因。

澳新銀行高級大宗商品策略師也表示，在2025年強勁表現之後，黃金和白銀在2026年前景依然樂觀。

分析認為，美國進口關稅豁免若獲確認將緩解供應壓力，但市場供不應求的格局、強勁的工業需求等因素仍將為價格提供堅實支撐。