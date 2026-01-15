強積金丨去年回報近17%　惟打工仔「異常行為」　或錯失更佳表現

強積金研究機構積金評級表示，2025年的資金流向數據既反映最大保薦人的主導地位，也揭示可能令成員蒙受損失的異常資金行為。

積金評級稱，雖然香港及中國股票為去年表現最佳的資產類別，全年卻出現顯著淨流出；相反，表現最弱的強積金保守基金反而吸引超過42%的全年淨流入，成為最受歡迎類別。

積金評級指出，儘管香港及中國股票在2025年表現最為突出，該類別卻同時出現明顯淨流出；相反，表現相對平穩的強積金保守基金反而吸引最多年度淨流入。在強積金全年回報超過16%的環境下，若成員因試圖「擇時操作」而將資金轉向保守基金，可能錯失了更高潛在回報的機會。該機構建議成員聚焦長期、分散的投資策略，其中一個有效方式是透過預設投資策略基金進行配置——所有強積金計劃均提供此選項，其設計具備良好的分散特性與費用競爭力，適合作為長期持有的投資工具。

強積金系統在第四季錄得約120.1億元淨流入，較第三季的80億元反彈42%。全年累計則淨流入約434.1億元，為2021年以來最低年度總額，較系統近5年年均淨流入494億元低12%。

2025年強積金全年回報約 16.73%，推動總資產規模創下約 1.554萬億元 的歷史新高，相當於 479萬名成員平均結餘達324,081元。