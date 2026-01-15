屈臣氏︰全球會員人數逾1.8億　今年擬新增約1000家店舖

全球最大國際健康與美容零售集團屈臣氏公布去年營運數字。2025年，2025 年，集團健康產品類別錄得8%增長，歐洲市場更達雙位數增幅；美容產品類別增長為6%，亞洲市場同樣錄得雙位數增幅。

集團又稱，持續投資強化O+O（線下及線上）平台，O+O銷售錄得雙位數增長，反映顧客傾向跨渠道購物。全球會員人數更於年內新增1,000萬，由1.7億增長至逾1.8億。

集團又透露，計劃今年新增約1,000家店舖，並投資合共38億港元於開設新店、升級店舖、增強零售科技及供應鏈，進一步擴大全球業務網絡及強化O+O平台。

該集團同時宣布正式為185周年揭幕， 為慶祝185周年，集團將於全球31個市場舉辦一連串慶祝活動。屈臣氏集團行政總裁倪文玲稱：「今天，轉變比以往更迅速。市場瞬息萬變，科技重塑行業，顧客期望不斷提升，因此當我們討論下一世紀的策略時，重點不是預測未來，而是作好準備，迎接未來。」

屈臣氏集團於1841年在香港成立，從一家西藥房起步，發展成為全球零售業巨頭，業務遍佈亞洲及歐洲31個市場，營運超過17,000家店舖，涉健康、美容、個人護理及保健業務。集團2024年財政年度的營業額超過240億美元，每年透過其O+O（線下及線上）平台服務超過60億名顧客，