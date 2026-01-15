新世界獲追捧　曾飆逾15%　旗下新百貨管理層有變動照升近7%

新世界（0017）及旗下的新世界百貨中國（0825）均獲投資者追捧，其中新世界曾飆15.4%，高見9.5元，最新報9.23元，升12.2%，成交額為3.1億元。



至於近日連番出現管理層變動的新百貨，曾高見0.315元，最新報0.31元，升6.9%，成交額為85.73萬元。

新百貨於上周五（9日）發出公告，指出母公司新世界主席鄭家純，從當日起兼任公司主席及執行董事。

鄭家純再次出任新百貨主席

新百貨又指出，張輝熱因個人決定退休，已辭任為董事會主席及執行董事，並不再擔任授權代表，以及董事會轄下執行委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，自當日起生效。新世界行政總裁黃少媚已獲委任為副主席及執行董事，及執行委員會主席；執行董事謝惠芳不再擔任執行委員會主席，惟繼續留任為執行委員會成員。

其後新百貨在周三（14日）指出謝惠芳因有意投放更多時間在個人發展上，已提出辭任為執行董事兼首席執行官，自2月14日起生效；她亦同時將不再擔任董事會轄下執行委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。緊隨謝惠芳辭任為首席執行官及有待新任首席執行官獲委任之前，該公司將採納領導層過渡安排，自1月14日起生效。於此過渡安排下，公司副主席及執行董事，及董事會轄下執行委員會主席黃少媚將負責集團的日常管理與營運的整體領導，並向管理團隊提供策略性指導。