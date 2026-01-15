財政預算案2026｜ACCA提15項建議　料2025/26年度綜合盈餘41億

ACCA（特許公認會計師公會）香港分會今日﹙15日﹚向香港特區政府提交2026/27年度財政預算案建議。該建議以「投資未來」為主題，提出15項建議，重點關注政府三大優先領域，包括：加速北部都會區建設、加強香港作為內地企業「出海」平台，以及加快香港創新科技發展，同時兼顧民生和緊守財政紀律。

2025年香港經濟強勁復甦，受惠於出口激增和內需復甦，以及全球減息和貿易緊張局勢緩和，預計全年GDP增長約3.2%。儘管全球不確定性帶來的一些不利因素依然存在，金融和創新等重要產業為香港經濟增長提供動力，加上2025年第三季的強勁表現，令全年增長預期上調。有鑑於此，ACCA預計2025/26年度綜合盈餘將達41億元。

ACCA就《財政預算案》提出共的15項建議包括︰為北部都會區企業引人3項稅務虧損處理政策；為北部都會區內企業所產生的資本性開支提供稅務優惠；引入合資格可退還稅收抵免；推動簽訂雙邊稅收協定並運用相互協商程序，協助解決拓展海外市場時的跨境稅務爭議；明確應用「提供信貸」測試方法作為確定控股公司利息收入來源的關鍵原則，以增強程收確定性，並鞏固香港作為投資及融資平台的角色；鼓勵企業在港設立地區總部或服務中心；強化研發稅務政策，以推動創新發展；推動知識產權商業化及創新；確保財政紀律、建立具原則性的開支控制及收支平衡框架。