「末日博士」魯賓尼︰AI將開啟「美國例外論」新時代

「末日博士」魯賓尼(Nouriel Roubini)對人工智能(AI)的發展非常樂觀，他相信AI將開啟「美國例外論」的新時代，並有望在本世紀末將經濟增速提升至最高4%。科技應能推動潛在4%增速中的大約一半。

至於從經驗來看，特朗普政府所有的破壞性政策，包括限制移民到攻擊美聯儲獨立性，最大影響將是拖累經濟增速50個基點。

雖然烏克蘭戰爭及中美緊張局勢持續，魯比尼正淡化對市場影響。他指出，2025年中以色列與伊朗衝突期間，油價曾短暫波動，但金融市場很快消化影響，全球經濟對外部衝擊的抵抗力似乎比投資者想像的要強得多，又認為委內瑞拉情況亦差不多。

魯賓尼認為，AI是中美之間的一場競賽，而不是零和遊戲。

他表示，AI是中美之間的一場競賽，不認為這是零和遊戲，美國會做得很好，中國也會做得很好。

雖然行業估值顯示出泡沫跡象，魯賓尼認為，AGI(通用人工智能)系統所取得的收益將證明其溢價是合理的，預計成功設計AGI的公司在短期內規模將擴大五倍之多。

他表示，如果你與這些公司交談，他們都會認為，我們距離AGI最多還有五年，最少還有三年。魯賓尼也承認並非「七巨頭」中的每一家公司都能做到這一點，但也許會有三、四家成功。