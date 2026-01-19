保時捷全球銷量暴跌10%　中國市場四連降

曾經被認為是豪車「印鈔機」的保時捷正在遭遇前所未有的危機。

最新公布的官方數據顯示，2025年保時捷全球交付量27.94萬輛，按年下滑10%。其中，最慘的還是中國市場，交付率為41938台，按年下滑26%。

股價方面，保時捷也是承壓下行。截至周五，公司股價錄得自2022年IPO上市以來的最大單周跌幅，跌幅超過10%。

豪華汽車不好賣了

數據顯示，2025年保時捷全球市場銷量為279449輛，同期為310718輛，按年下滑10%。

細分市場來看，保時捷在德國本土市場銷量按年下滑16%至29968輛，按年下滑16%；在歐洲（德國除外）市場銷量為66340輛，按年下滑13%；在海外和新興市場銷量為54974輛，按年下滑1%。

從整體規模上看，保時捷最大的單一市場為北美洲，銷量為86299輛，與同期基本持平。

不過2025年4月2日-7月31日，美國對歐盟進口汽車加25%關稅，隨後下調到15%，導致保時捷利潤大幅度下滑。

其中，最慘的還是中國市場交付量41938台，按年下滑26%。這也是自2022年以來，保時捷中國連續三年以兩位數的跌幅下挫。

具體來看，2022年保時捷中國銷量首次出現下滑至9.33萬輛，按年下降2.5%；2023年繼續下降至7.93萬輛，按年下降15%；2024年更是降5.69萬輛，跌幅擴大至28%。

保時捷將虧損歸咎於產品線存在缺陷。保時捷銷售總監馬蒂亞斯·貝克爾表示，這一發展符合我們的預期。

他將虧損歸因於保時捷718和Macan燃油車型的產品線缺口、中國市場對高端產品需求持續疲軟以及「以價值為導向的產品管理」。

而中國市場下滑的主要原因仍是充滿挑戰的市場條件，尤其是豪華細分市場，以及中國市場競爭激烈，尤其是純電動車型。

一方面，在智能化和新能源轉型的浪潮中明顯滯後，產品缺乏競爭力，引起為傲的品牌力也難以附加的產品上，不斷擠壓保時捷的生存空間，失去了競爭優勢。

另一方面，一眾國內自主品牌不斷向上發起攻勢，其產品和品牌優勢逐漸凸顯，吸引了原本可能選擇保時捷的消費者，加上保時捷為堅持品牌價值，在激戰正酣的價格戰中堅持不降價、不打折的策略，這在一定程度上也對銷量產生了負面影響。

中國市場200家全部關停

這份報告對於新任首席執行官邁克爾·萊特斯可以說是面臨着巨大的壓力。

除了新的車型戰略之外，邁克爾·萊特斯的首要任務就是讓保時捷在美國和中國的銷量重回正軌。

就在2025年12月，保時捷中國對外公布，自2026年3月起，將關停全國範圍內約200座自建的充電站。

有媒體直言，這是保時捷失守中國市場的表現。

這一舉措，也得到了不少網友的支持。他們認為，這也算是降低成本，目前大多數充電站都是虧損的，後面會有越來越多充電站消失的。

此外，保時捷或計劃在2026年將中國4S店數量削減至80家，包括北京石景山保時捷中心在內的多地門店將逐步關停。

近年來，保時捷加速推動電動化轉型，推出了Taycan、純電Macan，還大舉建設充電網絡，與國內企業合作開發數智化本土解決方案。

但公司在中國市場的表現仍不盡人意，油車市場的份額也出現了較大的下滑。

保時捷也調整其電動化戰略，2030年實現80%以上新車為純電動車型，現有燃油車型（如Panamera、Cayenne）將延續至2030年代並推出新一代產品。

全新旗艦SUV（代號K1）計劃率先推出燃油以及插電混動版本，純電動版本則會進入待定狀態。

保時捷依舊會推出純電動718以及Cayenne EV等純電動產品，並計劃在未來兩年內推出全新一代Macan，其將同時保留燃油以及純電動版本車型。