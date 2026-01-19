滙豐證券指投資者資金轉泊股市　支持中國股市　看好涉AI硬件股

滙豐證券策略亞太區主管林傳英（Herald van der Linde）指出，中國經濟增長與企業盈利增長兩者有所脫節，同時指出中國股市由經濟增長推動的成份不多，更重要的是投資信心，只要有關信心保持穩定，即使並未太過強勁，都足已看到資金從現金流向股票作重新配置，為中國股市提供強勁支持。



林傳英解釋，中國民眾坐擁規模約23萬億美元的現金，當中有部分可能會流入中國股市。由於內房仍充滿問題，加上內地銀行存款及債券基金的利息回報不高，在岸投資者配置中國股票的意願因此增加，因股票是他們非常有限的投資選擇，並預期「港股通」資金會繼續南下。

林傳英對中港股市今年前景正面，因整體盈利增長不俗之餘，本地地產行業亦見緩慢好轉，包括住宅及寫字樓。

至於關注的行業或板塊，該行看好與人工智能及遊戲相關的硬件板塊，以及電力設備與風力發電；相對看淡的板塊則是電商平台與消費股。

滙豐亞洲外滙分析主管周淑芬預期，聯儲局今年減息速度較去年第三及第四季來得緩慢，甚至很可能經已完成寬鬆周期。

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

料今年美經濟增長加快至2.3%

滙豐環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管范力民（Frederic Neumann）補充指，該行預期美國經濟增長將由去年的2.2%加速至今年的2.3%。他解釋，美國經濟仍有大量正面因素，包括減息、人工智能硬件爆發、美股股價高企、按揭息率回落等，因此聯儲局未必有充足的宏觀經濟理由於今年進取減息。