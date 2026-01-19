AFF｜財庫局許正宇︰論壇加入黃金市場發展元素　向外展現港優勢

由港府及貿發局合辦的第19屆亞洲金融論壇﹙AFF﹚，將於1月26至27日（星期一至二）在香港會議展覽中心隆重舉行。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，在現今複雜多變的國際環境中，香港作為全球信賴的國際金融中心更要積極擔起聯通國際和內地的角色。透過匯聚世界各地的金融與產業領袖，港府會借力他們的宏觀視野和豐富經驗，做好產業鏈、金融供應鏈的全球化布局，實現共贏。今屆論壇加入黃金市場發展的元素，既有特設的討論環節，也安排了簽署有關黃金市場發展的合作備忘錄和公布香港建設國際黃金交易中心的最新措施，正是向國際社會展現香港在黃金市場發展的優勢及巨大潛力，尋求協同合作。而首度舉辦的全球產業峰會，配合亞洲金融論壇特有的環球投資項目對接等，也將充分表現金融版塊服務實體經濟的力量，突顯香港作為國際金融中心支持國家高質量發展的功能。

另外，亞洲金融論壇策劃委員會主席、滙豐香港行政總裁伍楊玉如表示，很高興歡迎全球領袖齊聚今年的亞洲金融論壇。這次盛會進一步彰顯香港作為國際金融中心的重要地位。中國境內投資者在全球設立境外企業已多達5.2萬家。中國企業走向世界是大方向。香港作為中國通向世界的橋樑，無論在協助內地企業『走出去』，促進創新產業成長，並為家庭提供專業的財富管理專業服務方面，都有豐富的發展空間。

貿發局副總裁劉會平則表示，國家主席習近平強調「金融服務實體經濟」，透過資金融通，提升周轉速度等方式，提高實體經濟創造價值的能力。今年亞洲金融論壇亦緊貼市場脈搏，推出首屆全球產業峰會，藉以推動金融業深度融入高增值產業，產生強大的乘數效應，把資金轉化為遠超預期的經濟增長與產業升級動力，同時主動對接國家「十五五」規劃建議，支持國家繼續堅持高水平雙向開放，推進金融、科技創新與產業創新深度融合，助內地企業「出海」，引進國際企業，進一步發揮香港國際金融及商貿中心的優勢。峰會獲多家國際知名企業支持，它們的管理層將親臨現場，剖析不同產業的未來發展趨勢，讓金融業早著先機，為它們提供最合適的金融服務，攜手拉動經濟增長。

貿發局補充，今屆論壇將會煥然升級，帶來全新論壇標語「金融賦能產業」，同時以「變局中協力 新局中多贏」為主題，邀請全球逾140位財金官員、商界領袖及金融專家擔任演講嘉賓，預計吸引60個國家及地區、超過3,600位與會人士參與。今年論壇第二日，將推出首屆全球產業峰會（Global Business Summit），聚焦金融與產業深度融合，議題從金融拓展至實體經濟層面，助力香港主動對接國家「十五五」規劃建議，鞏固壯大實體經濟根基，助內地企業「出海」及引入國際企業，推動香港全面發揮國際金融及商貿中心的獨特優勢。