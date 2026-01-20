3.3% ! IMF再次上調全球增長預期　通脹回落為政策寬鬆打開空間

國際貨幣基金組織（IMF）周一再次上調了2026年全球經濟增長預期，原因是企業和各國經濟體正在逐步適應近月有所緩和的美國關稅政策，以及人工智能投資熱潮的持續增長，這推高了資產財富和對生產率提高的預期。

上調2026年全球增長預期至3.3%

IMF在最新發布的一期《世界經濟展望報告》中預測，2026年全球經濟增長率為3.3%，較去年10月預測值上調0.2個百分點；2027年為3.2%，與2025年估計的3.3%基本相當。

IMF首席經濟學家Pierre-Olivier Gourinchas在接受記者採訪時表示：「我們發現全球增長依然相當有韌性。」

他還補充說，IMF對2025年和2026年的增長預測現在超過了2024年10月做出的預測，當時特朗普尚未當選連任。

「因此，從某種意義上說，全球經濟正在擺脱2025年的貿易和關稅混亂局面，並且正在走出困境，甚至超過了我們之前預期的情況。」Gourinchas說。

IMF預測，2026年歐元區經濟增長率為1.3%。（歐洲央行）

AI投資推動美國及部分歐洲經濟

在發達經濟體內部，增長動能出現了明顯分化與重構。IMF預計發達經濟體2026年將增長1.8%，較去年10月的預測上調了0.2個百分點，2027年增長1.7%，與預測前值持平。

IMF預測，2026年歐元區經濟增長率為1.3%，較10月份的預測值上調0.1個百分點，主要受德國公共支出增加以及西班牙和愛爾蘭經濟表現強勁的推動。維持對2027年歐元區經濟增長1.4%的預測不變。

IMF預計2026年美國經濟增長率為2.4%，高於10月份預測的2.1%，部分原因是人工智能基礎設施（包括數據中心、高性能人工智能晶片和電力）的大規模投資帶來了強勁增長。IMF同時將2027年美國經濟增長預期下調0.1個百分點至2.0%。

IMF還表示，科技投資正在提振西班牙經濟活動，該國2026年GDP增速預測被上調0.3個百分點至2.3%；而在英國，IMF維持2026年1.3%的增長預測不變；由於新政府的財政刺激計劃，對日本的增長預測在2026年微調至0.7%。

中國經濟・中國出口・中國製造業・中國製作・中國製鋼材：2020年5月27日，中國江蘇省連雲港的一個港口，工人將出口的鋼鐵產品裝載到一艘貨船上。（Reuters）

在新興市場與發展中經濟體方面，預計2026年將增長4.2%，較去年10月的預測上調了0.2個百分點，2027年增長4.1%，較前值下調0.1個百分點。

IMF將2025年中國經濟增長率上調0.2個百分點至5%，同時上調2026年中國經濟增長預期。該機構又將印度2025年的增長預期大幅上調0.7個百分點至7.3%；而在2026年和2027年，增速預計將穩定在6.4%左右。

通脹回落為政策寬鬆打開空間

IMF表示，全球通脹預計將持續下降，從2025年的4.1%，降至2026年的3.8%，並在2027年進一步回落至3.4%。

Gourinchas指出，這一趨勢為更具支持性的貨幣政策提供了空間，有助於進一步鞏固經濟增長。