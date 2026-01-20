紐約交易所擬年內推全新平台　邁向24/7全天候交易

紐約證券交易所表示，計劃今年內推出透過區塊鏈技術開發一個代幣化證券交易平台，將實現24/7全天候交易代幣化股票及交易所買賣基金（ETF）交易。



紐交所表示，將向監管機構尋求批准，允許公司以數位代幣形式發行證券。有別於紐交所當前的傳統模式（僅在周一至周五營業、夜間休市），新平台將提供「7*24小時」全天候交易服務。此外，該平台將支援即時結算，並允許投資者使用與美元掛鉤的穩定幣為交易注資。此舉意味著，加密貨幣市場長期以來的「全天候交易」與「即時結算」特性，有望被引入受監管的主流股票市場。

紐交所擬年內推全新數碼平台，邁向24/7全天候交易。（Reuters）

告別「T+1」 實現即時結算與全天候流動性

紐交所母公司洲際交易所（ICE）稱，有關事宜仍須監管部門批准。目前正與梅隆銀行及花旗等銀行合作，以支持各清算所代幣化存款，幫助清算會員在傳統銀行營業時間之外進行資金轉移和管理，滿足保證金要求，並適應不同司法管轄區和時區資金需求等。

ICE戰略項目副總裁Michael Blaugrund稱:「希望能在周六下午5點04分完成一筆交易，並在5點05分立刻用這筆資金買入另一項資產」，這是傳統股票基礎設施無法做到，而新平台則可以實現。意味傳統的「T+1」結算模式將告終。

作為紐交所的主要競爭對手，納斯達克早在去年9月就向美國證券交易委員會（SEC）提交申請，希望允許投資者交易代幣化版本的股票。同時，在更廣泛的資產管理領域，摩根大通、高盛、紐約梅隆銀行和道富銀行均已推出代幣化貨幣市場基金項目，使客戶能夠持有代表基金份額的數位代幣。