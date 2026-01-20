財政部及人行等發通知　延個人消費貸款財政貼息至今年底

中國財政部、人民銀行及金融監管總局發布通知，將個人消費貸款財政貼息政策實施期限延長至2026年底。



調整後，實施期為2025年9月1日至2026年12月31日。居民在上述期限內發生的符合條件的消費可按規定享受貼息。政策到期後，將根據實施效果視情研究延長政策期限等。

此外，將信用卡賬單分期業務納入支持範圍，年貼息比例為1個百分點；取消《關於印發<個人消費貸款財政貼息政策實施方案>的通知》中關於消費領域的限制。調整後，居民在政策實施期內使用經辦機構個人消費貸款進行的各領域消費，以及新發生的信用卡賬單分期，由經辦機構識別其真實性、合規性後，可按規定享受貼息。

取消單筆消費貼息上限500元

另外，取消單筆消費貼息金額上限500元（人民幣‧下同）的要求，取消每名借款人在一家經辦機構可享受5萬元以下累計消費貼息上限1,000元的要求。維持每名借款人在一家經辦機構可享受累計消費貼息上限每年3,000元的要求不變。

另一方面，財政部發佈關於實施民間投資專項擔保計畫的通知。其中提出，增強融擔基金資本實力。中央財政向融擔基金注資50億元，實施「國家—省—市」三級政府性融資擔保體系股權投資與業務聯動，融擔基金向省級擔保機構注資，用於獎勵提高業務規模、降低擔保費率、拉動民間投資、促進就業創業、有效防控風險等方面成效較好的政府性融資擔保、再擔保機構，注重政策支持均衡性，適當向中西部地區傾斜。

設中小企提供投資貸款擔保計劃

財政部等4部門對外發佈通知，明確通過國家融資擔保基金設立專項擔保計劃，規模5,000億元，分兩年實施。這一專項擔保計劃，將為符合條件的中小微企業民間投資貸款提供擔保，不僅支援用於場景拓展和升級改造的中長期貸款，也支持改擴建廠房、店面裝修、經營周轉等生產經營活動，並在分險比例、代償上限、擔保額度、擔保費等方面進行政策加力。

財政部發佈關於優化實施個人消費貸款財政貼息政策有關事項的通知。通知提出，增加經辦機構。各省級財政部門會同當地相關部門制定屬地個人消費貸款貼息政策，將監管評級在3A及以上的城市商業銀行、農村合作金融機構、外資銀行、消費金融公司、汽車金融公司等納入屬地貼息政策經辦機構範圍，擴大政策覆蓋面。中央財政、省級財政分別承擔貼息資金的90%、10%。