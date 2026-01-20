莎莎第3財季港澳市場同店銷售增14.7%　稱來自旅客銷售明顯提升

莎莎（0178）公布，截至2025年10月至12月底的第三季總營業額按年增12.5%至11.588億元，其中港澳營業額按年增11.8%至8.516億元，東南亞營業額按年增14%至1.005億元。



期內，線上業務營業額按年增14.9%至2.067億元；線下銷售錄得 9.521億元，按年升 12.0%，佔集團總營業額 82.2%。當中港澳第三季的同店銷售按年增14.7%，每宗交易平均金額按年增9.4%，總交易宗數按年增2.9%。

莎莎指，銅鑼灣、旺角及尖沙咀等傳統旅遊旺區的分店，銷情較預期理想，來自旅客的銷售明顯提升。（資料圖片）

訪港澳內地旅客持續上升

集團指，銅鑼灣、旺角及尖沙咀等傳統旅遊旺區的分店，銷情較預期理想，來自旅客的銷售明顯提升，顯示旅客的消費意欲有所好轉；其中，訪港內地旅客光顧莎莎的佔比進一步增加。隨著到訪香港及澳門的內地旅客量持續上升，港澳傳統旅遊區店舖，更錄得比預期理想的增幅。另外，將持續留意東南亞的業務表現，相信當地業務表現還有很大的優化及提升空間。

集團在截至2025年12月31日，共營運159間線下店舖，較去年底同期增加四間。當中港澳維持84間門店，東南亞門店升至75間，較2025年9月30日增加兩間，較2024年底則增加四間。