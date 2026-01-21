德祥地產曾飆11%　配股獲呢位議員認購　此前股價已累升逾6倍！

由有「殼王」之稱的陳國強配偶擔任大股東的德祥地產（0199）公布配股行動，集資逾1.61億元，立法會議員吳傑莊參與配售。受消息帶動，德祥開報1.47元，升3.52%，其後升幅擴大至11.2%，最新報1.51元，升6.3%，成交額166萬元。資料顯示，德祥去年10月初僅徘徊0.2元，至今累升逾6倍。



獲吳傑莊斥1311萬元認購

德祥通告表示，向GM由配售1,150萬股新股，每股配售價1.14元，較公司停牌前收市價1.42元，折讓約19.72%，集資1,311萬元。

此外，德祥亦向Reynold Lemkins(RL)配售1.3億股新股，每股配售價1.14元，集資1.48億元。與此同時，德祥向RL發行約3.07億元的認股權證，初步行使價為每份1.704元，倘行使將進一步向德祥提供近3.07億元資金。

GM由選委界立法會議員吳吳傑莊持有，而RL為一間於2020年在香港註冊成立之投資控股公司，最終實益擁有人為劉浩然。

選委界立法會議員吳傑莊。（立法會直播）

設禁售期至今年底

完成上述兩項配股及認股權證獲悉數行使後，吳傑莊持股由0.02%增至0.88%，而RL持股則將由10%增至30.9%。

認購股份將設有禁售期，自完成日期起至2026年12月21日止。

德祥地產於今日﹙21日﹚復牌，該集團早前披露擬採取多項策略性舉措，包括其傳統房地產業務轉型升級、融入香港及全球Web3.0生態系統、探索實體資產(RWA)代幣化之實施、發 展基於Web3的房地產生態系統以及將公司定位為房地產領域Web3整合的門戶。