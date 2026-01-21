彭博︰日本債券價格暴跌　財政擔憂推動殖利率升至紀錄高位

日本債券周二跌勢進一步加劇，投資者對高市早苗提出的下調食品消費稅競選主張投下反對票，推動殖利率飆升至紀錄高位。

日本40年期國債殖利率升至4%上方

據《彭博》報道，日本40年期國債殖利率升至4%上方，創下自2007年該券種推出以來的最高水平，這是三十多年來該國任何期限的主權債務殖利率首次達到如此高位。30年期和40年期國債殖利率均上漲逾25個基點，創下自去年4月美國總統特朗普發起「解放日」關稅攻勢以來的最大漲幅。

此前20年期日本國債拍賣表現平平，進一步突顯市場對政府支出和通膨的擔憂。東京市場的波動也波及到亞洲時段的美國國債交易，30年期美債殖利率上漲約7個基點。

自高市早苗10月份就任以來，20年期和40年期國債殖利率已上漲約80個基點。在高市早苗計畫於2月8日舉行提前選舉之前，東京市場可能持續波動，投資者密切關注日本市場的動盪外溢至全球市場。

分析師︰很難找到一個買入債券合理的情形

「削減消費稅並沒有明確的資金來源，市場預期將通過發行國債來籌措資金，」NLI Research Institute的高級金融研究員Yuuki Fukumoto表示。

「債券市場實際上就像礦井裡的金絲雀，儘管市場已經作出如此劇烈的反應，但政府方面並未出面溝通。從投資者的角度來看，很難找到一個買入債券合理的情形。」

報道續稱，此次殖利率飆升標志著日本債券市場發生了轉變。多年來在超低利率環境下，日本國債殖利率一直顯著低於全球同類債券。如今，日本30年期國債殖利率已超過德國同期限國債的水平，後者約為3.5%。日本國債採用簡單殖利率報價，而國際市場通常使用復利殖利率。

「40年期日本國債殖利率超過4%，創下自2007年該券種推出以來最高水平，且遠高於超長期德國國債殖利率，對國內外長期持有者都極具吸引力，尤其是在進行貨幣對沖的情況下，殖利率提升幅度相當可觀，」State Street Investment Management的高級固定收益策略師Masahiko Loo表示。

殖利率飆升使日本債券市場對海外投資者的吸引力明顯增強。根據日本證券交易商協會的數據，海外投資者目前約占每月日本國債現券交易量的65%。隨著全球第三大債市交易日趨活躍，新加坡交易所將推出更長期日本國債的期貨合約。