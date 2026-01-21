中銀香港推「全球綜合服務」　手機銀行可匯款至逾200國家地區

中銀香港推出「全球綜合服務」，包括與中國銀行同步推出的全新「全球賬戶服務」，中銀香港手機銀行的「環球匯款」服務，以及與中國銀行海外分行共同提供的「環球見證開戶」與「全球互認」服務，為客戶提供「連繫世界･暢享無界」的全球綜合服務。

擬年內將「全球賬戶服務」覆蓋東南亞地區

中銀香港副總裁陳文表示，香港作為享譽全球的國際金融中心，匯聚來自世界各地的資金和人才，由此帶動客戶對全球化金融服務需求的持續增長。中銀香港依託中國銀行集團全球化佈局，推動全球化業務聯動發展。今日推出的全球綜合服務有助客戶提升財富管理的靈活性，部署全球資產配置。

展望未來，中銀香港作為集團東南亞區域總部的角色，將繼續發揮與總行中國銀行的聯動優勢，積極推進區域協同發展，為客戶打造便捷的環球金融服務體驗。全新「全球賬戶服務」讓客戶只需登入中國銀行或中銀香港手機銀行，完成認證及授權後，即可隨時瀏覽在中國銀行集團於內地及香港個人賬戶的餘額及資產總值。此服務計劃擬於年內覆蓋東南亞地區，並逐步延伸至更多國家和地區。

可在全球逾 10 個國家或地區見證互認開戶

同時，中銀香港於手機銀行新增「環球匯款」功能，客戶可透過此全新渠道，以港元、人民幣及多達 15 種外幣，將資金匯至全球超過 200 個國家或地區，滿足留學、置業、或國際支付結算等多元需要。此外，客戶可透過「環球見證開戶」與「全球互認」服務，在全球多達超過 10 個國家或地區，開立當地中國銀行賬戶或中銀香港賬戶，並憑單一身份享受對應多地的客戶配套服務。

由即日起至 2026 年 3 月 31 日，客戶成功啟動「全球賬戶服務」，並完成指定交易，即可自動參加「全球綜合服務大抽獎」，分享總值人民幣 25 萬元的現金獎賞及更多精彩禮遇。