大摩︰美國政策成全球去美元化關鍵　緊張局勢對美元影響存不確定

摩根士丹利表示，美國總統特朗普在債務、貿易、制裁、安全以及國家關鍵機構方面的政策，可能在決定全球去美元化程度上發揮關鍵作用。



該行認為這些政策不確定性因素對去美元化進程的影響，屬中性到略有加速，但短期內的發展可能將對這一轉變程度起決定作用。

大摩報告指出，全球正向多極化世界轉變，這一趨勢正引發對美元地位的質疑。儘管美元的國際角色在過去25年中一直呈現逐步下降的趨勢，但目前還沒有明顯的全球儲備貨幣替代品，目前處於歷史高位的黃金仍然是美元的最大挑戰者。

金價：圖為2012年5月8日，印度一家金飾店裡擺放著金條。（Reuters）

30年來各央行持黃金價值超越美債

金價在過去18個月倍翻，意味着外國央行目前持有的黃金（約4萬億美元）超過了持有的美國公債（3.9萬億美元），為1996年以來的首次。

當前影響美元的問題還包括美國債務及其可持續性，針對聯儲局主席的壓力，以及美國重要機構的獨立性面臨的更廣泛挑戰。此外，貿易不確定性上升，特朗普利用關稅作為獲取政治讓步的工具，目前他與幾個歐洲國家在格陵蘭島問題上的對峙就是明證，這也給北約軍事聯盟帶來了壓力。

2025年4月17日拍攝的美國總統特朗普的3D列印微縮模型和美元鈔票。（Reuters）

這種緊張局勢對美元既有推力，也有拉力。大摩稱，過去的分析表明，盟友關係可使盟友持有的聯盟領導國貨幣在央行儲備中的佔比提高約30個百分點。從這一點看，若北約解體將對美元不利，但更加不安全的地緣政治背景也可能引發避險情緒，推動對美元這種避險資產的需求。