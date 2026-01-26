K先生週記｜姐妹爭權血脈殘　師徒設局保江山

星期五傍晚，在Vampire Capital的大班房「Vampire’s Tomb」內， Kelvin手持紅酒，口中叼著雪茄，靜靜站在一張以玻璃架托起的世界地圖前。這地圖自1954年創立 Vampire Capital 之初便懸掛於此，雖已泛黃，卻仍是Kelvin閒來必定駐足凝視的所在——因為它象徵著創辦人開山劈石，拓展全球的初心。

七十多年過去，Vampire Capital早已從香港與歐美市場，逐步伸展至東南亞、南美，甚至新興富豪雲集的中東。如何統領這些疆土，Kelvin仰賴三大弟子。

• Andrew：大師兄，入門十多年經驗最豐富。Kelvin派他負責最具潛力卻最艱難的新加坡、杜拜與南美市場。

• Mike：二師兄，印尼望族高大英俊，早年涉足娛樂圈，有「印尼劉德華」之稱。憑藉當地知名度與人脈，他順理成章主理東南亞業務。

• Alex：最晚入門的小師弟，雖不及兩位師兄成熟，但勝在有鬥心，聰明伶俐又聽教聽話。Kevin總在他的背影見到年輕時的自己，偏愛之下留在身邊，協助他處理香港、美國及歐洲等市場。

這一晚，站在世界地圖前的Kelvin還在等一個人。

定期的匯報，意料之外的故事

Kelvin和三個弟子聚少離多，不過每隔一段時間，Andrew與Mike總會返總部匯報。這一晚，Mike自印尼返港，帶來最新「戰報」，Kelvin特意召來Alex旁聽。

大門推開，爽朗笑聲響起：「Boss，我回來了！」 Kelvin起身，張開雙臂，深深擁抱遠道而來的二師兄Mike：「Long time no see, bro！」

Kelvin沒有坐回他的大班椅，而是領Mike走到旁邊的U型皮梳化上，一手捧著Burgundy紅酒，一手輕彈煙灰。Alex早已安靜坐在一旁，期待著二師兄的匯報，渴望了解印尼這新興市場的獨特玩法。

Mike見到小師弟，也給他一個擁抱：「Hey buddy! Long time no see!」 坐定後，他打開文件夾，開始了他的故事。

兩姊妹，血脈相連，信任欠奉

利益交纏，相互捆綁，維繫帝國

Prawira家族在印尼聲名顯赫。在峇里擁有度假村; 在加里曼丹掌控棕櫚園; 在雅加達他們涉足高科技產業，所有產業均有職業管理人負責，家族卻無一位成員真正深度掌握當中技術。

表面看似完美的家族傳承，內裏卻是腥風血雨。

「家族中當家的兩姐妹幾年沒對話了。」Mike搖著酒杯，滿有深意的笑道:「不是吵架，而是連吵都懶，死寂一般的沉默。」

大姐 Anissa 主理酒店業務，視之如上市公司，眼中只有數字、收益與控制權。

二妹 Kamilah 年輕霸道，欲推翻家族棕櫚油事業，改造成環保示範單位。

不同價值觀，不同班底，卻同一姓氏。

作為父親的 Pak Prawira已達八十高齡，不怕死，只怕死後的家族傳承不當，會淪為外人笑柄。

「當然最開心的是律師，家族中有爭鬥，就有生意」Mike幸災樂禍地補充︰「兩姊妹各自築起山頭，她們爭的早已不是資產勝負，而是意氣。」

Alex聽得入神，忍不住問：「那她們真正想要的是甚麼？」

Mike笑出聲：「她們講就口口聲聲要公平，但肯定這不是我们常人眼中的那個『公平』。」

面對這局面，Mike沒有建議調解，也沒有提議重組董事局，而是飛回香港，把難題交由師父 Kelvin 定奪。

Kelvin 沉思片刻，問：「她們更怕失去甚麼——控制權，還是面子？」

Mike 即答：「面子。」

Kelvin 含笑點頭道：「態度正確。」

Never try to fix emotions. Fix incentives

就這樣，三師徒邊喝酒邊定下方案：

成立一個家族基金，資金來自多層人壽保單，並設下清晰而冷靜的觸發條件— —凡涉及家族重大決策（例如資產分拆、投票權調整、派息安排），必須由兩姐妹同時同意，方案方可啟動。

但真正關鍵的，並不是「共同同意」，而是「反對的代價」。

Kelvin 解釋，這套結構並非鼓勵合作，而是刻意設計來懲罰單方面否決。

若其中一方長期否決、拖延，或刻意癱瘓決策，對應的人壽保險權益便會自動啟動「反轉機制」——包括現金分派比例、未來收益權，甚至部分控制權安排，都會逐步轉向另一方。

換言之，反對不再是談判籌碼，而是一個會讓自己實際受損的選擇。

Alex 聽到這裡，低聲說：「你把背叛，變成一條必輸的路。」

Mike 點頭補充：「她們仍然可以鬥，但每一次『不合作』，都要付出真實代價。」

Kelvin 淡淡一笑，語氣平靜卻篤定：「這不是要她們相親相愛，而是讓她們明白—— 在這套制度下，不坐下來談，反而最傷自己。」

他斷言，半年之內，兩姐妹必定重返同一個房間。

不是為了和好，也不是為了修補感情，而是因為在這套結構下，繼續對抗的成本，已高於合作。

「沒錯，Boss，帝國保得住……」Mike 說，「不是因為她們相信彼此，而是因為她們相信這套互惠而殘酷的制度。」

Kelvin 舉杯，語氣平靜卻帶著一絲滿意：「兄弟，你越來越成熟了。記住——

Never try to fix emotions. Fix incentives. Cheers。」

三人舉杯，一飲而盡。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

