財政預算案2026丨德勤倡個人免稅額增10%　免國際新股交易印花稅

港府將於下月底公布2026/2027年度《財政預算案》，會計師事務所德勤就此提出一系列建議，涵蓋資本市場、財富管理、北都發展及創新科技四大範疇，旨在透過稅務優惠、便利措施和政策支持，吸引更多企業、資金、技術和人才來港。



倡個人免稅額增10%

德勤中國香港稅務與商務諮詢服務主管合夥人劉明揚表示，儘管賣地表現疲弱，受惠於股票印花稅收入高於預期，加上其他營運收入及投資回報有所提升，預計政府2025/2026財政年度將錄得5億元盈餘，較財政司司長去年2月估計的670億元赤字有了顯著改善，財政儲備為6,548億元，顯示公共財政狀況更為穩健。

德勤建議，於2025/2026財政年度提供100%薪俸稅及個人入息課稅寬減，上限為5,000元。同時，由於本港的個人免稅額多年來未有調整，在持續通脹的情況下，建議從2026/2027財政年度起，將個人免稅額提高10%，以進一步減輕市民經濟負擔。

籲給予國際企業新股印花稅減免

推動資本市場發展方面，德勤建議引入以流動性為導向的印花稅調整機制以及減免國際新股的股票印花稅。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，國際公司在香港上市後，可以給予一個限時的股票交易印花稅減免，並降低國際投資者及做市商的交易成本，希望可以增強整體市場流動性。

加強資本及財富管理發展

除此之外，為強化香港作為國際金融中心的優勢，德勤認為，政府可從制度及市場基礎設施層面入手，包括為在香港雙重上市的企業提供「安全港」安排、將第二上市升級為具經濟吸引力的市場選項、優化國際企業的市場分類與研究框架。

北都建設方面，德勤建議推出稅務及投資誘因，以吸引企業進駐並促進產業集群。此外，政府可持續完善專利盒稅務優惠制度，包括將大灣區研發開支納入專利盒優惠範圍，擴大「內含知識產權收入」的定義以鼓勵流程創新。