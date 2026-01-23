美國三季度GDP增長4.4%創兩年新高！　11月PCE通脹符合預期

1月22日周四晚，美國經濟分析局公布的數據顯示，美國第三季度GDP季調後按月折年率終值為4.4%，高於預估的4.3%，這是自2023年第三季度以來的最快增速。

此次對第三季度經濟增長數據的略微上修，主要反映了出口和企業投資預期的上調。與此同時，作為GDP計算中扣減項的進口規模也被上修。消費者支出以及貿易逆差收窄，是第三季度GDP增長的關鍵驅動力。

佔美國經濟活動三分之二以上的消費支出在第三季度增長了3.5%。

通脹方面來看，第三季度核心PCE物價指數年化季率終值為2.9%，預期2.9%，前值2.90%。剔除食品和能源的個人消費支出（PCE）價格指數第三季度按年化計算上漲2.9%，未作修正。

經濟學家表示，經濟活動呈現出他們所謂的「K型」模式，高收入家庭和大型企業是經濟增長的主要推動力。他們將這種現象歸咎於美國總統特朗普的政策，包括推高進口關稅，這些政策導致物價上漲。

經濟學家還表示，股市繁榮以及依然處於高位的房價，在一定程度上緩衝了通脹對高收入家庭的衝擊；而中低收入家庭在消費替代方面的空間則十分有限。

同樣，大型企業擁有充足資源來抵消進口關稅帶來的成本上升；相比之下，小企業則舉步維艱，不僅利潤空間受到擠壓，還因移民政策收緊導致低成本勞動力供給減少而承壓。

第三季度，當前生產利潤增長1756億美元，較此前預期上調95億美元。

數據公布後，美元指數短線波動不大，現報98.65。美股期貨短線波動不大，納斯達克100指數期貨維持0.9%左右的漲幅。現貨黃金短線波動不大，現報4822.39美元/盎司。

11月PCE通脹數據符合預期

另外，美聯儲的主要通脹指標顯示，11月份通脹率略微偏離美聯儲的目標，但符合預期。

美國經濟分析局周四報告稱，剔除食品和能源後的核心個人消費支出（PCE）價格指數11月按月上漲0.2%，按年上漲2.8%；整體PCE按月上漲0.2%，按年上漲2.8%，均複合市場預期。

其他同時公布的數據顯示美國11月個人支出穩步增長，凸顯出消費者在假日購物季開始時的韌性。

去年11月，經通脹調整後的消費者支出連續第二個月增長0.3%。幾乎沒有跡象表明美國消費者感到疲憊，儘管人們對勞動力市場和生活成本仍存擔憂。

除了通脹數據外，報告還顯示，10月份個人收入增長0.1%，11月份增長0.3%，後者比預期低0.1個百分點。此外，作為消費者支出指標的個人消費支出在這兩個月均增長了0.5%，與11月份的預期相符。