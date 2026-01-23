瑞銀資管︰若緊張局勢升級　人民幣佔全球央行外儲比例或增至1成

《彭博》報道，瑞銀資產管理表示，在對美國政策的擔憂與日俱增的情形下，如果投資者進一步推動資產配置多元化，中國有望從中受益。



該公司全球主權市場戰略主管Massimiliano Castelli在上海接受《彭博》訪問時稱，如果涉及美國的緊張局勢升級，包括美國國債市場進一步承壓，以及針對聯儲會的攻擊不斷增多從而削弱美國的信譽，那麼人民幣在全球央行外匯存底中佔比的配置目標在中期內可能會升至10%。

去年9月底人民幣佔全球央行外匯儲備1.9%

Massimiliano Castelli的預測基於多種情景假設，如果成真，該比例將高於瑞銀資產管理去年對約40家央行調查所得結果。當時各央行給出的人民幣長期配置目標平均約為6%。國際貨幣基金組織（IMF）的最新數據顯示，截至2025年9月，人民幣在全球央行外匯存底中的實際佔比為1.9%。

Massimiliano Castelli說：「目前中國迎來了機遇期，由於特朗普近期的政治舉動，市場推動美元資產多元化配置的需求有增無減。」

他指出，得益於寬鬆政策環境，以及投資者對人工智能和高附加值製造業的興趣日益升溫，中國股市今年也有望迎來更多資金流入，「我們正處於大型機構投資者重燃對中國興趣的一個新階段的起點上。」