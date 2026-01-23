王寧︰泡泡瑪特產品已為中國土特產　與迪士尼相比公司仍是小朋友

人氣玩偶Labubu的母公司泡泡瑪特（9992）創辦人兼董事長王寧接受《新華社》專訪，指出Labubu品牌商業化才剛開始，希望可以像面世近百年的迪士尼IP米奇老鼠一樣長壽，又指出說公司每天「說天」（Say No），形容銷售態度「克制」，沒有透過加盟﹑合作﹑批發去快速去快速消化IP產品。



泡泡瑪特創辦人王寧接受《新華網》，及騰訊視頻紀錄片節目《揚聲》訪問。當被主持人問及，若果有一日市場不再喜歡公司主打IP產品Labubu會如何。王寧指出希望產品能成為全世界一個時代的回憶，又形容泡泡瑪特產品已成為代表中國的「土特產」。

泡泡瑪特（Pop Mart）創始人王寧。（人民日報）

創立至今已有15年

泡泡瑪特於2010年成立，至今已有15年，在港股上市亦已逾5年，王寧笑言，「大家總覺得我們像孫悟空一樣，是從石頭裏蹦出來的，但今年我們已經15歲了」。不過對比迪士尼等百年企業，泡泡瑪特仍僅是「小朋友」，未來還有很長的路要走，IP類企業亦要經歷很多周期，但相信全球的IP產業都是長壽的。

談及自己創業的歷程時，王寧表示不少企業上市後創辦人及管理層都會各散東西，但泡泡瑪特上市至今公司狀況仍然穩定。他又指出：「你要願意相信相信的人匯聚在一起，不一定去找到，我覺得找到那些都是所謂牛人，然後我也不認為自己是個牛人。但是相當是你要把這些可能平凡的人，大家一起去做了很多一件一件不平凡的事情。」

出生在香港的藝術家龍家昇（Kasing Lung）於2015年創造了系列故事The Monsters，2019年他與泡泡瑪特簽約合作，推出The Monsters盲盒公仔。其中長相古靈精怪的Labubu大受歡迎。（Instagram/ kasinglung）

盲盒受歡迎因捕捉到消費者心理

對於泡泡瑪特旗下玩具大多以「盲盒」包裝，王寧認為這模式受歡迎因捕捉到消費者的心理，期望感受拆禮物的喜悅。王寧：「當然我覺得最好的禮物是甚麼？最好的禮物是你剛好想要這個，然後別人又剛好送給了你。那我覺得拆盲盒的這個過程，其實很好就是模擬了這個過程，也許你剛好想要得到它，那它又剛好像送禮物一樣，送給了你這一款。」

談及Labubu產品時，王寧表示從未想象Labubu能熱賣逾億個，並成為世界級IP。被問及Labubu想傳遞的情緒時，他形容是「古靈精怪、一點點搞怪、很可愛，但不能太幼稚」。他坦言，這種情緒的把握其實相當困難。被問到如果市場不再喜歡Labubu，他表示，希望泡泡瑪特的產品最終能成為一個時代的集體回憶。對他而言，當人們回憶某個年代時，最打動人心的往往是感性的元素，如一起購買Labubu、抽盲盒、收藏玩具的經歷；這些共同記憶讓他感到自豪，也反映出潮玩行業本身就是一個極具情感共鳴的行業。

王寧進一步解釋，不同IP有不同的情緒定位，如「Molly」表達的是「不用情緒影響你」，因此表情較少、更內斂。若用戶希望獲得更強烈的陪伴感和溫暖感，則可以選擇「星星人」系列。

冀做到更感性及迎合市場產品

他又節目中指出，比起重視極致效率的企業和理科生創業比例較多的市場裏，希望泡泡瑪特可以做更感性又迎合市場的產品，稱不希望太着急，團隊磨合、形成默契需要時間，同時認為「潮玩」讓藝術回歸純粹表達本身，符合現在藝術走向平權化的需要。