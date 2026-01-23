鼎益豐案｜隋廣義等80人被深圳市提公訴　涉非法吸收公眾存款等罪

鼎益豐案再有新進展。據深圳市人民檢察院微信公眾號消息，深圳市人民檢察院近日經依法審查，對利用深圳市鼎益豐資產管理、香港鼎益豐國際控股及其關聯公司，在深圳等地實施非法集資犯罪的被告人隋廣義、馬小秋等30人，根據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等相關規定，以集資詐欺罪、非法吸收公眾存款罪、洗錢罪、職務侵佔罪、偷越國境罪、提供虛假證明文件罪等，向廣東省深圳市中級人民法院提起公訴。



另據深圳市福田區人民檢察院微信公眾號消息，近日深圳市福田區人民檢察院經依法審查，對利用深圳市鼎益豐資產管理、香港鼎益豐國際控股及其關聯公司，在深圳等地實施非法集犯罪的被告唐吉強、朱雲雷等50人，根據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等相關規定，以非法吸收公眾存款罪、幫助訊息網絡犯罪活動罪、非法利用訊息網絡罪等，向廣東省深圳市福田區人民法院提起公訴。

鼎益豐已改名為「嘉文世紀投資」（0612）。雖然創隋廣義已辭任主席兼非執行董事，但仍為公司大股東，馬小秋亦為公司大股東。隋廣義及馬小秋2024年因涉嫌集資詐騙等犯罪，被採取刑事強制措施。

隋廣義自稱獨創禪易投資法

此前，以隋廣義為首的鼎益豐團夥，自稱獨創「禪易投資法」，承諾高回報收益，吸引眾多投資者投資，備受外界質疑。2023年，鼎益豐相關業務多次被地方監管機關點名有非法集資風險。

2024年11月，深圳市公安局福田分局對外發布通報稱，「鼎益豐」及其關聯公司發行虛假理財產品和「DDO數位選擇權」，從事非法活動，已涉嫌犯罪。為依法打擊犯罪，維護投資者合法權益，公安機關已對隋某義、馬某秋等人，以涉嫌集資詐騙等犯罪，依法採取刑事強制措施。