彭博︰中國告知阿里在內龍頭科企　可為訂購輝達H200晶片做準備

據彭博報道，中國官員已告知包括阿里巴巴﹙9988﹚在內的內地頭部科技企業，可著手準備輝達﹙Nvidia﹚H200人工智能晶片的採購，這表明北京方面接近正式批准進口運行人工智能所需的這一關鍵組件。

報道引述知情人士透露，監管機構近期已原則上批准阿里巴巴、騰訊控股﹙0700﹚和字節跳動進入採購準備的下一階段。知情人士稱，這些公司現已獲准討論具體細節，如所需採購數量。因涉及未公開磋商，知情人士要求匿名。知情人士透露，北京方面將鼓勵企業採購一定數量的國產晶片作為批准條件，但具體數量尚未確定。

此次討論意味著，北京方面正推進批准H200晶片進口的計畫 —— 這款晶片已成為中美敏感貿易談判的核心議題。這顯示政府正優先滿足阿里巴巴、騰訊等中國超大規模企業的需求，這些企業正斥資數十億美元建設數據中心以開發和運營人工智能服務。

報道續指，這將標誌著輝達取得一項重大勝利，該公司一直致力於重啟與中國這個全球最大半導體市場的業務往來。執行長黃仁勳曾表示，中國的AI晶片市場規模有望達到500億美元。在輝達晶片缺席期間，華為和中科寒武紀等本土競爭對手蓬勃發展，並計畫大幅增加產量。

北京方面對大型科技企業的指導意見，與近期有關政府阻撓H200晶片進口的報導相悖。上周英國《金融時報》曾報導稱，該晶片的零組件供應商已暫停生產。輝達代表不予置評，中國商務部未回應通過傳真發送的置評請求。阿里巴巴、騰訊和字節跳動代表均未回應置評請求。