中金︰中國展現強大經濟韌性　新質生產力正成驅動增長核心引擎

亞洲金融論壇﹙AFF﹚一連兩日舉行，中金副董事長、總裁王曙光在今日﹙26日﹚的午餐會中致辭稱，隨著世界百年變局加速演進，全球地緣政治愈加覆雜多變，經濟全球化和多邊主義受到挑戰，全球經濟面臨更多不穩定和不確定因素，但也迎來以人工智能為代表的全球新一輪科技革命和產業革命快速發展，持續為世界經濟和資本市場注入新動能、新活力。

他續稱，中國展現了強大經濟韌性，以人工智能、創新藥等為代表的新質生產力正成為驅動增長的核心引擎。中國資本市場的活躍與增長前景受到外資高度關注，在協助完成寧德時代港股IPO、小米集團港股增發、三花智控港股IPO等市場重大項目過程中，中金公司成功引入多家海外主權基金及長線投資者，助力全球資本共享中國高質量發展紅利。

王曙光續表示，作為國際化程度最高的中資投行之一，中金公司始終秉持「植根中國，融通世界」的初心使命，在推動中國與世界的金融聯通中發揮重要作用，並與海內外政府部門、企業、機構、投資者等保持密切合作。目前中金公司服務全球機構客戶近1.5萬家；2025年在「一帶一路」地區完成融資交易規模約60億美元，並成功落地多個標志性跨境項目：佳鑫國際資源項目實現全球首次香港與哈薩克斯坦同步上市，亦是中亞地區首支人民幣計價的股票；哈薩克斯坦開發銀行20億元離岸人民幣債券發行，標志著中亞地區發行人首次發行人民幣債券。

他補充，未來，中金公司將繼續立足自身專業優勢，為全球客戶提供最優質的綜合金融服務，並與境內外夥伴保持密切友好合作，共同挖掘、培育新的業務增長點，為推動中國和世界經濟的新增長貢獻力量。