Nvidia加碼投資CoreWeave　成AI循環融資交易又一案例

人工智能(AI)晶片龍頭輝達﹙Nvidia﹚向雲計算公司及其重要客戶CoreWeave 追加投資20億美元，成為AI行業循環融資交易的最新一個案例。循環融資的做法推高了AI公司的估值，也引發了泡沫擔憂。對此，黃仁勳表示，這些投資僅佔相關企業未來基礎設施總支出的一小部分。

兩家公司周一表示，輝達以每股87.20美元的價格買入CoreWeave的A類普通股，以幫助後者加快步伐在2030年前新增超過5吉瓦的AI算力。作為合作的一部分，CoreWeave將成為首批部署輝達即將推出產品的企業之一，其中包括存儲系統以及一款新的中央處理器(CPU)。輝達此前已是CoreWeave的投資者，先前同意在2032年前從該公司購買價值超過60億美元的服務。

據彭博報道，輝達執行長黃仁勳在採訪中表示，「這筆投資體現了我們對其成長的信心、對CoreWeave管理層的信心，以及對其商業模式的信心。」不過他補充稱，這項合作本身更側重於進一步契合兩家公司的工程工作，並推動算力盡快上線。

報道又指，通過締結夥伴關係、重金投資自身客戶等做法，輝達一直在借助其龐大的資源支撐AI產業。這家全球最富價值的公司已承諾向使用其晶片的AI公司提供數百億美元，同時也在資助對其產品持續需求至關重要的新基建的部署。

根據協議，輝達將協助CoreWeave採購數據中心所需的土地和電力資源，同時向雲服務合作夥伴及大型企業客戶推廣CoreWeave的人工智能軟件與架構設計方案。

據彭博統計的數據，在周一的協議前，輝達是CoreWeave的第四大股東，這家總部位於加州聖克拉拉的晶片巨頭持有該數據中心運營商約6%的股份。