渣打香港夥中大醫院延伸服務至醫療保健　特選客戶享免費健康諮詢

現代都市人除了追求財富增長，亦越來越重視身心健康，認為擁有健康體魄才是享受豐盛人生的基礎的概念，日趨普及。渣打銀行（香港）有限公司（渣打香港）宣布，與香港中文大學醫院（中大醫院）達成獨家策略夥伴關係，將服務範疇由傳統金融延伸至醫療保健，為特選客戶提供免費健康諮詢，以全面照顧身心健康，讓財富與健康同步增值。



提供免費健康諮詢服務 涵蓋4大醫療保健範疇

渣打香港高端客群及零售銀行網絡主管羅倩兒表示，留意到高端客戶對健康的關注日益增加，因此積極拓展非金融領域的獨特體驗。透過與中大醫院合作，渣打將為優先私人理財客戶提供全方位的健康支援。「渣打香港很高興與中大醫院成為獨家合作夥伴，為特選客戶提供每年4次免費健康諮詢，將服務範圍拓展至傳統銀行以外的領域，讓客戶可以同步增值財富及健康。」羅倩兒說。

免費的健康諮詢服務將涵蓋物理治療、中醫治療、營養管理及家庭醫學專科四大範疇。香港中文大學醫院行政總裁鍾健禮醫生表示，雙方合作不止於疾病治療，更涵蓋復康、疾病預防及日常保健，共同推動主動且個人化的醫療保健。他期望憑藉醫護人員的專業知識，協助客戶活出健康人生。此外，客戶到訪中大醫院使用服務時，更可享免費泊車，並享有健康檢查、健康諮詢及指定疫苗專屬優惠。

包全年6次機場接送及貴賓室

除了醫療健康服務，計劃亦為客戶帶來專屬的旅遊及尊尚生活禮遇。渣打香港與國泰航空合作，客戶憑渣打國泰Mastercard® – 優先私人理財，即可享用國泰頭等及商務貴賓室服務。針對頻繁的外遊需求，計劃更提供每年6次免費機場轎車接送服務，接送範圍擴展至海外指定機場，並設有24/7優先私人理財環球禮賓服務。

此外，客戶可無限次享用香港著名私人體育會所內的頂級設施及餐飲服務，並將逐步擴展至更多頂級會所，甚至獲邀參與利物浦足球會主場球場之旅等。渣打香港持續締造獨特的體驗，全方位昇華客戶的尊尚生活品味。

渣打優先私人理財客戶專屬禮遇內容：

如欲了解更多渣打優先私人理財客戶專屬禮遇詳情，可瀏覽：https://bit.ly/4pZ10U8

