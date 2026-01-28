特朗普釋放讓美元貶值的信號　美元指數跌1%

撰文：格隆匯
出版：更新：

美元指數日內跌幅達1.0%，報96.0082。

消息面上，特朗普表示對美元下跌不感到擔心。當被問及是否希望看到美元進一步貶值時，特朗普表示美元可能像「溜溜球」一樣上下襬動。

