路透︰Softbank擬對OpenAI追加300億美元投資　冀增持股比例

《路透》報道，SoftBank（軟銀）正洽談向ChatGPT的開發商OpenAI追加至多300億美元（2340億港元）的投資，將進一步擴大軟銀在OpenAI的持股規模。



此前，《華爾街日報》曾報道，OpenAI正尋求從投資者籌集至多1,000億美元的新資金，若成功募集全部資金，其估值可能高達8,300億美元。目前，交易談判仍進行中，條款仍有可能改變。

日本Softbank現時持有OpenAI約11%。（Softbank）

現時持股約11%

軟銀已是OpenAI最大的股東之一，去年12月軟銀投資225億美元，持股比例增加至11%。當時，軟銀董事長孫正義在聲明中表示軟銀「與OpenAI的願景高度契合」。為籌集對OpenAI的投資資金，軟銀表示已出售其持有Nvidia（英偉達）股份，套現58億美元。

OpenAI需要大量資金來繼續開發其人工智能（AI）模型，滿足其龐大的運算需求，並在競爭日益激烈的市場中留住頂尖研究人員。

傳OoenAI考慮IPO

OpenAI正考慮進行首次公開發行（IPO），同時也計劃從中東主權財富基金和其他創投基金籌集資金。公司的現有投資者包括Thrive Capital、Khosla Ventures和阿聯酋基金MGX。