AFF｜大會調查︰超過七成與會者　對今年全球經濟展望中性及樂觀

由港府及貿發局合辦的第19屆亞洲金融論壇﹙AFF﹚昨日﹙27日﹚圓滿結束。為了解與會者對環球經濟展望的看法、未來經濟與科技趨勢的判斷，以及資產配置的策略，論壇於不同環節進行即時投票。超過七成與會者對今年的全球經濟展望中性及樂觀，同時最多與會者認為在當前瞬息萬變的環球格局下，應優先發展人工智能及人工智能驅動的應用（51.2%），其次為能源轉型與可持續發展（20.3%）。

貿發局又稱，向來以亞洲金融論壇作為促進國際投資及推動實質合作的重要平台，積極為企業作夥伴引薦及商務配對。論壇期間，香港貿發局與香港創業及私募投資協會繼續合辦AFF Deal-making環球投資項目對接，今屆獲280多名投資者、超過600個投資項目參與，共促成逾800場一對一會議，對接環球資金及投資項目。

今年的「項目投資推介環節」重點展示香港多項具策略性的重要發展項目，包括推動跨界合作與產業升級的北部都會區發展、塑造未來國際航空樞紐的 SKYTOPIA 香港國際機場「機場城市」，以及加速大灣區創科生態圈建設的港深創新及科技園。相關機構代表到現場分享項目的最新進展與投資機遇，讓廣大與會者深入了解香港在區域聯動、創科發展及基建升級上的長遠規劃，凸顯香港作為國際投資熱點的獨特優勢。