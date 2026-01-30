大新夥中小企聯合會撐可持續經濟轉型　近300中小企參與ESG平台

近年本港中小企皆意識到ESG的重要性，但受資源所限而未能成功踏出實踐ESG的第一步。有見及此，大新銀行與香港中小型企業聯合會去年再度攜手推出《SME ESG 約章》2025，並首度推出ESG線上自我評估平台，吸引近300家中小企參與及評估自身對ESG的認識和實踐。



該自我評估平台涵蓋多個ESG關鍵範疇，例如節約能源、資源管理、員工發展及培訓、員工福利、社區投資、企業管治、消費者資料保障及反貪污等。



香港金融管理局銀行政策部可持續銀行發展處主管楊永航指出，中小企是香港經濟的基石。

近98%獲認證中小企 肯定實踐ESG重要性

香港中小型企業聯合會指出，《SME ESG約章》2025推出後反應理想，合共有59家中小企參與，其中48家獲得提供免費獨立評核及認證。97.4%獲得認證的中小企均認同實踐ESG對中小企業非常重要及重要，既可提升企業形象(89.7%)，亦能提高管理效率(82.1%)及吸引更多客戶(64.1%)。

由於很多大企業在挑選合作成員時都對ESG有要求,中小企如果能夠做好ESG,可以提高中標的機會。另外,目前有數家銀行為企業客戶提供綠色貸款,客戶若能在貸款期間達到可持續發展目標,息率會調低。

大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個人銀行主管王美珍指出，大新銀行希望吸引更多中小企業參與可持續經濟轉型，及早抓緊新機遇同發展動力。

銀行予服務優惠 支持可持續經濟轉型

大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個人銀行主管王美珍指出，近年本港積極投入可持續經濟發展，加上國際間對企業實踐ESG的要求提升，投入ESG已經成為大趨勢。她又稱，該行一直支持中小企升級轉型及尋覓商機，為鼓勵中小企實踐ESG，除加入全新的網上自檢平台，亦提供銀行服務優惠，希望吸引更多中小企業參與可持續經濟轉型，及早抓緊新機遇同發展動力。

香港中小型企業聯合會會長郭志華希望更多中小企加緊把ESG元素融入營運架構同管治機制，提升營商競爭力。

香港中小型企業聯合會會長郭志華則稱，今年《SME ESG約章》增設「ESG大使」，希望業界通過分享自身經驗，鼓勵更多中小企參與，加深認識ESG。他希望更多中小企加緊把ESG元素融入營運架構同管治機制，提升營商競爭力，為未來嘅可持續發展邁開重要一步。

立法會議員葛珮帆指出，要實現碳中和目標，中小企是不可或缺的重要持份者。參與《SME ESG約章》的中小企數目持續上升，反映業界對可持續發展的重視和對實踐ESG的意識不斷加強。

中小企聯合會在2023年試行《支援中小企ESG 約章》計劃，大新銀行連續兩年贊助中小企聯合會推出《SME ESG 約章》，為成功獲「約章」的合資格中小企提供免費獨立評核及認證。成功通過評估的公司，將獲列入《SME ESG名冊》，供支持該約章的大企業優先考慮使用其產品和服務。