金價狂潮｜現貨金首升穿5500美元！　大行預測一文看清

美聯儲維持利息不變，另邊廂金價升勢不止，現貨金盤中首次突破每盎司5,500美元，最新則報5,484美元。過去一年，金價已累升逾八成，惟華爾街普遍繼續看好金價前景。

高盛集團：恐懼與財富的雙輪驅動

核心預期：將2026年12月目標價上調至5,400美元/盎司，春季可能觸及6,000美元/盎司。

核心邏輯：高盛的看漲邏輯建立在其著名的「恐懼與財富」模型之上。

--「財富」效應(新興市場央行)：新興市場(EM)央行的購金行為已發生結構性轉變。自2022年地緣政治危機導致俄羅斯儲備被凍結以來，儲備管理者對美元資產安全性的信任產生裂痕。高盛預計2026年央行購金將維持在月度60噸的歷史高位。這種由「國家財富」驅動的多元化配置，為金價提供了堅實的實物需求底部，使其對高利率環境脱敏。

--「恐懼」效應(私人投資者)：報告強調，美國財政赤字的無序擴張和關稅政策的不確定性，正在重新喚醒西方私人投資者的「恐懼」需求。ETF資金流向顯示，資金正從美債流向黃金，以對沖全球政策風險。高盛認為，只要美國財政紀律未見改善，這種基於貨幣貶值恐懼的配置就不會停止。

--結構性重估：高盛大宗商品策略師指出，如果不考慮私人投資者平倉(這也是高盛的基本假設)，金價的起跳點已經被永久性抬高。黃金被高盛列為2026年大宗商品市場的首選資產，其表現將優於能源和工業金屬。

金價：圖為2006 年5 月30 日，南非傑米斯頓（Germiston）的蘭德精煉廠（Rand Refinery）展示的金條。（Reuters）

摩根大通：去美元化與結構性牛市

核心預期：2026年第四季度均價5055美元/盎司，2027年看至5400美元/盎司。

核心邏輯：小摩的分析側重於供需的長期錯配和貨幣屬性的回歸。

--央行需求的非彈性：小摩分析師Gregory Shearer強調，央行的購金需求對價格並不敏感(Price Inelastic)。即便金價突破5000美元，各國央行為了通過黃金來實現外匯儲備的「去風險化」(De-risking)，依然會持續買入。報告特別提到，中國及加密貨幣領域帶來的新需求是不可忽視的增量 。

--債務與貨幣貶值：小摩認為，全球債務規模的膨脹使得「貨幣貶值交易」(Debasement Trade)成為主流。在這種環境下，黃金作為唯一沒有交易對手風險的資產，其溢價將持續上升。

--長期看漲路徑：小摩的預測路徑相對平滑但方向明確，他們認為任何價格的回調都應被視為買入機會，因為支撐金價的並非短期投機，而是長期的資產負債表重組需求 。

美國銀行：「忘記5000美元」，直指6000

核心預期：春季目標價6000美元/盎司，建議「忘記5000」。

美國銀行在1月23日發表了極具衝擊力的觀點，其金屬研究主管Michael Widmer直言投資者應該「忘記5000美元」這一關口，因為金價的上漲動能遠未耗盡，預計在2026年春季就將觸及6000美元/盎司 。

核心邏輯： 美銀的觀點結合了歷史統計規律與供應側的微觀分析。

--歷史牛市覆盤：美銀分析師Michael Hartnett指出，覆盤過去四次黃金大牛市，金價在43個月內的平均漲幅高達300%。如果當前牛市遵循這一歷史規律，那麼6000美元不僅是可以實現的，甚至是保守的 。

--供應側約束：不同於其他機構僅關注需求，美銀深入分析了礦業供應。報告預測，2026年北美13家主要黃金礦商的產量將下降2%，而要維持成本(AISC)將上升至1600美元/盎司 。這種產量的縮減與成本的上升，從供給端為金價封殺了下跌空間。

--首選對沖工具：美銀明確表示，黃金是2026年投資組合中的「主要對沖工具」(Primary Hedge)和阿爾法收益來源，建議投資者在投資組合中保持超配 。

花旗集團：戰術看多與戰略分歧

核心預期：短期(0-3個月)5000美元/盎司，基準情景看平，牛市情景看至6000美元/盎司。

花旗的觀點在華爾街中顯得最為複雜且具有多重情景。在1月中旬，花旗出於對短期動能的尊重，將0-3個月的目標價上調至5000美元 。然而，在其年度展望中，花旗展現了獨特的分歧視角 。

核心邏輯：

--基準情景(50%概率)：花旗的基準預測相對謹慎，認為隨着關稅擔憂的緩解和全球經濟軟着陸的實現，金價可能在年內呈現「磨低」(Grind Lower)或中性震盪的態勢。在該情景下，資金可能迴流至風險資產，限制黃金的進一步上漲空間 。

--牛市情景(30%概率)：然而，花旗同時設定了一個高概率的「牛市情景」。如果美國陷入滯脹，或者美元指數因美聯儲激進降息而大幅崩盤，金價將在2026年底穩步升至5000美元，並在2027年衝擊6000美元。

--相對價值偏好：值得注意的是，花旗在2026年的大宗商品策略中，相對更看好銅和鋁，認為它們受能源轉型和AI數據中心建設的驅動，供需基本面比黃金更為緊缺 。這使得花旗成為華爾街中相對理性的「戰術性好倉」。

花旗金價的基準預測相對謹慎，認為隨着關稅擔憂的緩解和全球經濟軟着陸的實現。（VCG）

德意志銀行：極端情景下的超級好倉

核心預期：2026年看至6000美元/盎司，替代情景下可能觸及6900美元/盎司。

德銀在1月27日的報告中加入了「6000美元俱樂部」，立場在華爾街中屬於鶴立雞群，不僅預測金價將攀升至6000美元，更在模型推演中指出，如果參考過去兩年黃金相對於其他資產的超額表現(Outperformance)，理論價格甚至可能達到6900美元/盎司 。

核心邏輯：

--避險資金的湧入：德銀認為，地緣政治和經濟不確定性已經引發了投資者向避險資產的「恐慌性逃離」(Flocking)。這種資金流動的強度超出了傳統模型的預測範圍。

--金銀比的修復：德銀特別提到了白銀的補漲效應，認為隨着金銀比的修正，白銀的強勢將反過來支撐黃金的高位運行。該行還提到了中國需求對貴金屬板塊的整體支撐作用 。

法國興業銀行：目標已達，劍指新高

核心預期：年底目標價6000美元/盎司。

法興銀行此前設定的5000美元目標價在1月被迅速突破後，在1月26日更新了預測，將年底目標價上調至6000美元 。

核心邏輯：法興銀行的分析師指出，此前的預測可能過於保守。他們認為，當前的上漲由三大因素共同驅動：美聯儲降息預期、政策不確定性以及持續的投資需求。只要這些驅動力不發生根本性逆轉，金價就沒有理由停止上漲。法興銀行警告稱，如果通脹數據重新抬頭，6000美元可能只是通往更高價位的中繼站 。

瑞銀：結構性持倉的核心

核心預期：2026年前三季度維持在5000美元/盎司附近，若風險加劇可達5400美元/盎司。

瑞銀財富管理首席投資官Dominic Schnider在1月26日的報告中指出，黃金的強勢並非周期性的，而是結構性的。瑞銀預計金價將在2026年前三個季度保持在5000美元的高位，隨後在年底可能因倉位調整小幅回落至4800美元。

核心邏輯：

--雙引擎驅動：瑞銀強調官方部門(央行)和私人投資者的雙重買入。預測2026年央行購金量將達到950噸，這幾乎鎖定了全球供應的很大一部分。

--信用體系外的資產：在瑞銀看來，隨着美國實際利率的下降和財政赤字的常態化，黃金作為「處於信用體系之外的資產」，其戰略配置價值達到了歷史頂峰。瑞銀建議客戶將黃金作為核心持倉，而非僅僅用於短線交易 。

摩根士丹利：牛市情景下的爆發

核心預期：基準預測4500美元/盎司，牛市情景5700美元/盎司。

大摩採取了相對穩健的基準預測，認為金價將在2026年上半年整固在4500美元左右。然而，其大宗商品團隊同時也勾勒了一個清晰的「牛市情景」，即如果地緣政治風險失控或美元大幅貶值，金價將直衝5700美元。

核心邏輯：

--晴雨表效應：大摩策略師Amy Gower指出，投資者現在將黃金視為衡量一切風險的「晴雨表」，也就是從央行政策失誤到地緣政治危機。

--美元走弱的預期：大摩認為，隨着美聯儲政策轉向寬鬆，美元的下行趨勢將成為黃金上漲的助推器。大摩同樣看好白銀在牛市中的高彈性表現。

富國銀行：價值儲存的堅守

核心預期：價格區間4500-4700美元/盎司。

富國銀行在2026年展望中，將黃金列為少數值得關注的大宗商品機會之一，預測價格將在4500美元至4700美元之間波動。

核心邏輯：富國銀行的觀點樸素而直接：在通脹粘性、政府債務高企和地緣緊張的宏觀環境下，黃金是可靠的價值儲存工具。儘管其預測不如美銀或德銀激進，但富國銀行強調了黃金在長期財富保值中的必要性。

巴克萊銀行：工業與貨幣的雙重共振

核心預期：4550美元/盎司，看漲白銀。

巴克萊銀行在1月初顯著上調了其貴金屬預測，將2026年黃金目標價上調15%至4550美元。

核心邏輯：巴克萊的獨特之處在於其跨資產視角的分析。該行指出，歷史數據顯示，當貴金屬價格上漲時，往往預示着工業大宗商品價格的跟隨上漲。基於此，巴克萊不僅看漲黃金，更將白銀的預測大幅上調65%，認為白銀將在工業需求(光伏、電子)和貨幣屬性的雙重驅動下表現出色。

道明證券：顯著的重估

核心預期：年均價4831美元/盎司，上半年高點5400美元/盎司。

道明證券在1月27日對其貴金屬展望進行了「實質性升級」，將2026年的平均價格預測上調了600多美元至4831美元，並預計上半年會出現5400美元的交易高點。

核心邏輯：道明證券指出，整個貴金屬板塊的前景已經發生了根本性的變化。市場正在為「避險資產」重新定價，這種重估不僅體現在黃金上，也體現在白銀和鉑金等其他貴金屬上。