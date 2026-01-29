印尼股市創1998年以來最大兩日跌幅　MSCI對可投資性發出警告

印尼股市周四跌勢加深，MSCI此前對市場可投資性發出警告，引發股指創出近30年來的最大兩日跌幅。

據彭博報道，基準雅加達綜合指數一度跌10%，此前觸發暫停交易30分鐘。分析師下調

印尼股市評級，指數編制機構MSCI對股票可投資性表示擔憂，並可能將其降級為前沿市場。

根據交易所規則，如果股指下跌15%將觸發下一次熔斷，將再暫停交易30分鐘。如果周四跌勢持續，基準股指可能進入技術熊市。

券商紛紛降印尼股市評級

券商也紛紛調降印尼股市評級，高盛、瑞銀均因市場不確定性下調評級。高盛還表示，極端情境下可能會引發超過130億美元的資金外流。

報道指出，問題核心在於對流通股數量低的擔憂，這已經成為印尼股市的一個引爆點。投資者對該國大型公司股票交易清淡並由少數富人掌控感到失望，這種集中的所有權往往會導致指數表現失真，並增加操縱風險。

瑞銀分析師Sunil Tirumalai等人在報告中表示，「我們認為整體市場跌勢可能會持續，直到看到監管規定明朗以及MSCI重新評估。」

5月前須改善透明度

如果印尼在5月份之前未能取得足夠的透明度改進，MSCI將重新評估該國的市場可投資狀況。如果MSCI認為改進不夠，那麼可能導致印尼公司在其指數中的權重降低，甚至有可能從新興市場被降級為前沿市場(frontier-market)。

甚至在周三股市暴跌之前，外國投資者就已經變得謹慎起來，截至1月23日當周，淨賣出價值1.92億美元的股票，是16周以來的首次資金流出。

股市暴跌也打擊了印尼盾，兌美元一度跌0.5%，創10月以來最大跌幅。