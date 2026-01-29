彭博︰中國收緊跨境投資計畫　或抑制資金流入美國市場

據彭博引述知情人士透露，中國收緊了一個跨境投資計畫，對境外基金吸納中國內地客戶資金後的投資目的地作出限制，此舉可能會抑制資金流入美國等熱門市場。

報道指出，限制措施針對的是已有十年歷史、投資規模能達860億美元的基金互認(MRF)計畫。該計畫允許陸港兩地投資者買入對方市場基金。知情人士稱，新政旨在保護自去年以來湧入該計畫的散戶投資者，且僅適用於新基金。由於事未公開，知情人士要求匿名。

彭博所見文件顯示，中國證監會在2025年下半年向參與該計畫的香港基金發布指導意見，稱其將根據散戶投資者的風險承受能力，提高相關要求，確保基金投資組合的資產類別和地域分布多種多樣。知情人士稱，此前並無這種規定。

他們說，監管機構另外還在與申請人口頭溝通時告知，任何一個國家/地區的資產占比不得超過基金總資產的50%，不過香港資產不受此限制。他們還補充說，高收益證券在基金資產中的佔比也有限制。這些指導意見不適用於現有產品。

中國於2015年推出MRF，允許基金募集至多6000億元人民幣（860億美元）資金，旨在開放資本市場，拓寬散戶投資者投資海外資產的路徑。但最新舉措表明，監管機構現在尋求加強對這類投資者海外投資敞口的管控，這一舉動可能會減緩全球資產管理公司參與該計畫的步伐。