迷策略(2440) 宣布，正式推出專為收藏家及卡商設計的高級藏卡保管服務「Grade10 保管庫」，通過與藝術品運輸及保管機構Crown Fine Art合作，所有藏卡均存放於Crown Fine Art在全球多地營運的國際認證標準博物館級保管庫，配備恒溫控濕、防火防盜及24小時監控系統，以大幅降低實體損失風險，為藏家提供保障。

資料顯示，全球藏卡市場持續蓬勃發展，2024年市場規模達158億美元，預計2030年可達235億美元。

迷策略行政總裁陳展程表示：「近年來，收藏品市場持續升溫，藏家角色已從愛好者轉藏為文化資產的持有者此對於高價值藏卡而言，資產真實性權可追溯性與安全性：，已為為藏家最重視的核心議題此『Grade10 保管庫』的正式推出，標誌著迷策略將區塊鏈技術深度融入實體資產管理體系，是我們在文化資產數字化與金融化領域的重要戰略佈局此由上市公司所建立的專業保管庫，確保每張高價值藏卡皆能享有機構級安全保障權威真真偽認證，以及基於區塊鏈的透明化所有威紀錄此透過服舉，我們旨在同步提升藏卡的資產流動性與市場信任度推動收藏產業朝向更透明權可信及高效的方向發展。」