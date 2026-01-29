野村陸挺料今年人幣兌美元可升5%　大摩邢自強：再通脹拐點未至

港大中國經濟季度論壇中，野村證券中國首席經濟學家陸挺表示，相信今年底之前，人民幣兌美元可以升值5%，不過未必可支撐太久，之後或將回落。



其續預計，內地CPI今年有七至八成的概率，可以升至1%，惟PPI或仍為負值。摩根士丹利董事總經理中國首席經濟學家邢自強補充指出，今年的CPI、PPI可見數據意義上的好轉，但拐點未至，還未可算上「再通脹之年」。

陸挺：人民幣兌美元有機會升值5% 惟未必持續

陸挺表示，從本輪人民幣的升值邏輯看來，去年11月10日人民幣開始升值，因為當天公佈了經濟數據，雖然從行內看來並未算驚喜，但中國首十個月的貿易盈餘突破1萬億美元，這是人類歷史上首次，因為市場的「敘事」變更為看多人民幣。

但從社會零售數據，固投數據看來，內地發展不平衡的問題並未解決，兼以內房問題和通縮壓力，官方政策未必支持人民幣大幅走強，因此其認為人民幣兌美元有機會升值5%，但隨後將回落。

邢自強認可該觀點，並補充稱G20可能把全球經濟再平衡作為主題，而匯率因素可能是解決該問題比較細圍的手段，且人民幣升值還有部分原因在於美元疲弱，但對於一攬子加權平均貨幣的不會大幅升值。

料CPI漲幅可重返1% PPI接近0

而談及通縮壓力，陸挺表示，年底之前有七至八成的概率，CPI可重返1%，因為早先數據已經比較接近。不過PPI就大概率仍處下行，但會接近於0。

陸挺也提醒稱，內地今年的消費需求或仍承壓，僅從上半年看來，早先「以舊換新」的國補政策已經失去了正面效應，轉而出現「透支效應」，例如乘用車的銷量已經見到顯著下滑，消費和物價回升存壓力。

邢自強：CPI轉好暫屬數據層面 再通脹拐點未至

邢自強指出，儘管CPI與PPI會呈現同比好轉，但物價是「果」而非「因」。打破通縮還是需要聚焦需求，例如名義工資，消費增速跑贏名義GDP。

他拆解指出，CPI的回升一部分是源自黃金的投資需求，以及蔬菜水果等季候性需求。而PPI的改善很多來自於上游產業，例如數據中心建設對於大宗商品原料的需求，這些並不能稱之為是中國需求。

因此他總結稱，今年的CPI、PPI轉好，屬數據意義上的好轉，但拐點未至，還未可算上「再通脹之年」。

他補充指出，當前全球經濟有三大主題，即強科技、弱美元、多極世界；而中國經濟亦有兩大特點，即宏觀存壓力，但微觀私企「給點陽光就燦爛」。綜合兩方面，香港自924行情以來受惠巨大，包括股市與IPO市場，相信今年也將惠及樓市，令樓價回升一成。

柳崎峰：華科企資本開支與美有差距

而談及中美科技發展，香港科技大學雙聘教授，香港人工智能與機器人學會創會常務副理事長柳崎峰表示，阿里巴巴（9988）旗下的千問是目前全球下載量最大的開源模型，但也正因如此，足以見及中國AI應用獨角獸的缺乏。

而從資本開支的角度，中國科企距離美國巨頭仍有距離，資金使用和分配中，以騰訊（0700）為例，籌資性現金流主要用途是回購，這與美國的科技品味存在差別。