精算師評級「10Life 5星保險大獎2026」出爐　推動公平可持續保險

隨著大眾健康意識提升及人口老化問題加劇，消費者對保險產品的需求已由單純的「買個保障」，轉向追求「高性價比」及「條款透明」。為表揚市場上的優質保險產品，推動業界進步，一站式保險平台10Life舉辦「10Life 5星保險大奬2026」，嘉許各個範疇的業界得獎者。今屆頒獎禮於1月29日於香港瑰麗酒店圓滿舉行，約70名來自各大保險公司的代表出席，一同探討公平及可持續保險。



有別於一般單憑市場銷量作指標的獎項，「10Life 5星保險大獎」得主均經由專業精算師團隊計算，秉持公平、公正、公開的原則，深入研究全港超過1,500款保險計劃。團隊以消費者角度，針對產品的保障範圍、條款細節、保費性價比及回報率等多個關鍵因素，進行分析。評審準則門檻高，例如儲蓄產品需具備競爭力的回報，醫療危疾產品則須有效應對常見傷病的醫療開支。評級均以客觀數據為基礎，每個組別中僅有最頂尖的10%保險計劃，方可獲頒最高的「5星」評級認證。

四大年度保險公司表現出色

今年大會頒發了四項最具份量的「年度保險公司大獎」，由Sun Life永明、宏利、富衛香港及中銀人壽奪得，得獎公司在不同領域均展現其獨特優勢。其中Sun Life 永明奪得「年度保險公司」大獎，其產品在終身人壽、長期儲蓄、扣稅年金等六大類別中均獲5星評級，憑藉廣泛的優質產品覆蓋率脫穎而出。宏利則榮膺「年度大灣區保險公司」，在產品廣泛性及跨境融合的關鍵範疇上，如中港同價及理賠便利性等方面表現出色，展現其在大灣區市場的實力。

此外，富衛香港獲頒「年度健康保險公司」，在終身及定期危疾、自願醫保、高端醫保等八個健康相關類別中，均有產品獲5星評級，為不同預算的客戶提供全面健康保障；而中銀人壽則憑藉在扣稅年金及儲蓄保險類別的優異表現，以及穩定的分紅實現率評級，奪得「年度財富保險公司」，在財富管理及增值方面表現傲視同儕。

首設「創新保險」獎項 鼓勵業界打破框架

「10Life 5星保險大獎」頒發了多個「5星級」產品獎項，涵蓋八大範疇，包括︰創新產品（新獎項）、儲蓄保險、扣稅年金、醫療保險、危疾保險、終身人壽保險、即期年金及旅遊保險（新獎項）。

為鼓勵業界突破傳統，讓保險更公平及可持續，今年10Life新增創新產品獎項。評審重點在於產品是否具備行業首創元素、定價模式創新及對客戶的實用價值。得獎產品包括宏利「宏健守護危疾入息保障」，其縮短癌症等候期至1年及投保後危疾保費保證不變的特點備受肯定, 提高危疾受保人的保障；而富衛香港「人仁保醫療保險計劃」，保障公營醫院書面建議的指定診斷成像檢測，並可實報實銷80%公營醫院自費項目，打破傳統框架，讓預算有限的大眾市民亦可以善用公私營醫療。

儲蓄保險涵蓋五大範疇 嚴審分紅實現能力

配合不同人生階段與理財目標的需要，10Life將儲蓄保險細分為五大範疇，包括鎖定短期回報的「黃金十年」、針對子女升學儲備的「教育升學」、為晚年作準備的「退休規劃」、長遠的「財富傳承」，以及主打現金流的「升息雙收」，全面覆蓋短、中、長線及入息需求，助消費者選擇合適計劃。評審不僅計算保證及預期回報，更將保險公司的「分紅實現率」及「悲觀情景預期」納入考量，展示產品達到預期效果的可能性。

扣稅年金四大導向 全面覆蓋短中長線退休需求

為協助市民精準部署退休，10Life將扣稅年金分為四大範疇，「儲蓄」類別專注於受保人60歲退休初期的年金收入。針對退休後的入息期，設有「穩定型收入」及「增長型收入」兩類，均以85歲為評測點：前者聚焦保證年金收入，適合追求安穩現金流的用家；後者則看重「預期年金收入」，適合希望以年金對應通脹的投保人。最後，「對沖長壽風險」類別審視受保人高達105歲時的保證及預期年金，即使極長壽命亦持續有錢收。

以保障及性價比衡量醫療及危疾保險

市民對健康保障日益關注，但大家的需求及預算不同，10Life 將醫療保險為七大範疇，「自願醫保」、「高端醫療」類別全面評測保障率、抗通脹能力，另設有「兒童/青少年」、「上班一族」及「中年人士」三個高性價比組別，針對特定年齡層分析保費與保障比例，而緊貼北上趨勢的「大灣區」類別，則嚴格要求產品須做到中港同價及提供內地醫院免找數服務。

危疾保險則分為「終身危疾」及「定期危疾」兩大板塊，各設「高保障」及「高性價比」獎項，迎合不同預算的客戶。針對追求極致防護的「高保障」類別，評分門檻極高，重點審視產品於單次與多重賠償的額度。而「高性價比」類別則著重保費效益，針對指定年齡層分析價格競爭力。

即期年金兩路並進 應對長壽與穩定現金流

即期年金評級設兩大範疇，全方位照顧退休需要。「對沖長壽風險」類別重點審視受保人105歲時的總回報，確保資金足以應付長壽開支。而「升息雙收」則要求產品每年提供最少4%入息，且保單價值須持續增長，助退休人士在享受穩定現金流的同時，資產亦能增值抗通脹。

終身人壽著重槓桿倍數 保障家庭未來

終身人壽評級聚焦槓桿效益，評審核心在於比較同等保費下的「身故賠償倍數」，嚴選出在不同人生階段均能提供較高保證賠償額的產品，確保能為家庭提供最佳的財務安全網。

首設旅遊保險獎項 全方位旅程護航

今年新增旅遊保險類別，評審涵蓋醫療及緊急支援、個人意外、旅程受阻及財物保障四大核心，嚴選在一般旅遊狀況下整體保障較同業優勝的計劃，確保旅客玩得安心。

推動公平保險 助消費者「買得啱，賠得足」

10Life行政總裁倫沛然表示：「10Life 5星大獎秉持公平公正的核心原則，對所有保險產品的評級保持獨立，評選結果不受商業合作夥伴的影響。也正因為這種獨立，過去一年10Life深受消費者信任，每年有超過230萬用戶使用10Life的服務。」10Life致力實現「買得啱，賠得足」的理念，並設有保險顧問及獨立理賠專員，確保消費者能獲得公平的對待與賠償。

完整得獎名單：https://www.10life.com/zh-HK/5star-products-2026

