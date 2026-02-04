伸手即登記　騰訊雲夥保柏全港首度引進掃掌技術　秒速核實身份

試想像一下，當一個人身體不適、發著高燒在診所櫃台前排隊，還要翻找身份證或醫療卡，以及填寫繁瑣的表格，情形確實非常狼狽。有見及此，保柏與騰訊雲早前達成戰略合作，將騰訊雲在內地已廣泛應用的「掃掌登記」技術，首度引入香港醫療保險領域。



這項「掃掌登記」技術，免卻市民於診所前台的煩瑣就診登記程序，只需於登記站簡單「伸出手」，即可秒速完成身份核實，有效簡化及加速病人就診流程，是「科技驅動服務體驗」新時代的絕佳例子。該技術已獲保柏旗下的醫療網絡採用，投入其「Express Check-in」服務當中，成為其引領香港醫療體驗的重要一步。

保柏的「Express Check-in」就診登記系統已於旗下20 間指定「保柏醫療網絡」診所推出，當中更率先引進騰訊雲「掃掌登記」技術，並已於中環旗艦醫療中心在內的三間指定診所投入服務，致力打造高效便捷的智能就診體驗。

「掃掌」識別技術 提升防偽能力

對於這次技術革新，騰訊雲港澳業務總經理蔡毅海（Steven）從技術層面進行了深度解構。Steven指，雖然指紋、人臉和掌紋都屬於生物識別技術，但掃掌在醫療領域具備獨特優勢。他解釋，掃掌採用了「表層紋理＋皮下靜脈」的識別技術，相比起容易被技術識破的指紋或人臉，要偽造「皮下靜脈紋理」幾乎是不可能，大大提升防偽能力。

Steven表示，以設備採集人臉影像往往需要調節高度，有時候對長者及肢體殘障人士是一大挑戰，而掃掌則沒有這個問題。

保柏香港首席客戶、數據及數碼官梁韻靈（Yvonne）則表示，新系統在優化客戶體驗方面成效顯著。她指出，以往市民常受登記繁複、等候需時及線上線下體驗割裂所困擾，而新系統則針對改善這些痛點，透過免攜帶實體文件及衛生便利的非接觸式技術，系統不僅解決長者或病人就診時經常忘記攜帶証明文件的問題，更實現「口罩友好」的身份驗證，有效減低交叉感染風險，「配合從Blua Health App預約到診所Express Check-in的『線上線下無縫整合』，令就診過程更流暢，而醫護人員亦有更多時間照顧病人的身心狀況。」

Yvonne笑言︰「我們致力為病人提供最容易、最快捷的就診方案。不少人基本上用過新系統之後，都會『用唔翻轉頭』。」

生物特徵數據 獲加密技術處理

現時的生物認證技術眾多，保柏最終選擇騰訊雲的「掃掌登記」。保柏香港首席資訊官林梓江（Earvin）解釋指，主因是騰訊雲的技術具成熟度及可靠性，他指該技術結合掌紋與掌靜脈雙重特徵，誤識率低，且不受光線或皮膚狀態影響，確保系統的準確度與穩定性。

而對於大眾關心的數據安全問題，Earvin說：「保柏一直以國際級的數據保護標準為基礎，確保符合香港私隱法例。」他透露，在引入技術前，保柏與騰訊雲已進行嚴格的合規審核，採用加密技術處理所有生物特徵數據，而且只保留必要資訊，防止數據被濫用或外洩。

Earvin指團隊建立標準接口及壓力測試，克服兼容挑戰，確保運作順暢。

然而，將先進的AI技術整合到傳統醫療網絡系統並非易事。Earvin表示，最大的挑戰在於原有系統與新技術的對接問題，「保柏的原有系統運行多年，為確保與騰訊雲的新平台無縫對接，團隊建立了標準化接口，並已進行大量壓力測試，確保在診所高峰期，系統都能順暢運行，避免出現線上方便，線下『窒機』」情況。」

引入構思 源自騰訊總部買咖啡

其實騰訊雲與保柏這次跨界合作，早在去年3月已經展開。Steven表示：「當時我們邀請保柏管理團隊到訪騰訊深圳總部，在總部的咖啡店，Yvonne和Earvin親身體驗騰訊員工如何僅憑『掃掌』就能買咖啡、開門進出，全程無需拿出證件或手機。」

Steven指，當時他與保柏團隊萌生出相同的念頭：「這個技術也許能解決醫療行業一個難題，患者不用再抱病填表，只需掃掌即可完成登記。」

他續說，在團隊磨合過程中，雙方以客為先的理念不謀而合，「我們很快達成了一個核心決策，技術不應是主角，提升客戶體驗才是。」Steven強調，在香港醫療資源緊張的環境下，每一秒的流程簡化，都是在緩解患者的焦慮，他認為這正是科技應有的溫度。

Earvin亦表示，騰訊雲和保柏內部團隊的合作印證了「小步快跑、快速驗證」這種敏捷思維的重要性，令保柏更重視敏捷開發與共創，大大提升數碼轉型的速度與創新文化。

AI引領醫療服務數碼化轉型

對於傳統企業如何走完數碼化轉型的最後一步，Steven認為，關鍵在於如何在安全的情況下，提升效率和用戶體驗 。他指，騰訊雲的解決方案協助醫療機構，從單純的設備自動化，跨越到具備「主動偵測能力的智慧流程」，例如透過掃掌無縫對接叫號、取藥及支付，從而改善醫患關係。

展望未來，Steven透露，騰訊龐大的生態系統將與保柏深度結合，除了掃掌技術，未來可利用騰訊雲的智能體開發平台（ADP）構建AI Agent。例如由AI Agent接收到患者「掃掌登記」的結果後，可即時提供就診指引，甚至根據患者情況生成保險計劃建議書，實現更貼心的個人化服務。

https://palm.tencent.com/product

