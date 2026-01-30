金管局﹕去年港總貸款增2.3%　連跌3年後重拾升勢

金管局公布去年12月貨幣統計數據，總結全年，本港總貸款全年按年升2.3%，終於在2022年至2024年連續三年錄得全年跌幅後回升，2022年至2024年本港總貸款按年跌幅分別為3%、3.6%及2.8%。按貨幣種類分類計，去年12月港元貸款按年跌1.9%，外幣貸款則按年升8.8%。



全年計，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款，於去年12月份分別按年升1.9%及3.4%。由於港元存款的升幅較港元貸款的升幅大，港元貸存比率按月跌0.3個百分點至12月底的72.9%。於香港使用的貸款（包括貿易融資）於去年第4季按季升0.2%。按經濟用途分析，住宅按揭貸款上升，而對建造業、物業發展與投資的貸款則下跌。

去年M2增長4.2%

去年12月份港元貨幣供應量M2及M3按年均升4.2%。12月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1按月跌2%，與去年同期比較則上升11.7%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於12月份均上升1.2%，與去年同期比較，M2及M3均升11.6%。

金管局表示，認可機構的存款總額於去年12月按月升1.2%，其中港元存款及外幣存款分別按月升0.4%及1.7%。總結去年全年，存款總額及港元存款分別按年升11.8%及3.8%。香港人民幣存款在則按年跌4.2%，於12月底為9,601億元（人民幣，下同），主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額按月升14%至1.18萬億元。