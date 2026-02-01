比特幣跌破8萬美元　自高位已瀉逾三成

Bitcoin 比特幣稍早前在紐約大幅下跌，跌破8萬美元大關，跌至2025年4月以來的最低水平。該幣現報78,690美元。

據彭博報道，此次下跌發生在流動性不足且購買興趣有限的情況下，導致該全球最大加密貨幣已走低逾30%的跌勢進一步深化。

周六紐約交易時段中午，比特幣一度下跌7.1%，至78,159.41美元，其他代幣跌幅更大。第二大的數字資產以太坊下跌超過10%，而Solana下跌超過11%。

根據CoinGecko的數據，過去24小時內，拋售潮使加密貨幣市場的總市值蒸發約1,110億美元。

現貨ETF資金持續流出

此次回落加劇了數周以來對比特幣的宏觀失望情緒。此前，比特幣未能對一系列本應支撐該資產的市場動態做出反應。美元在1月的大部分時間裡走弱，但這一走勢並未提振加密貨幣市場的情緒。同樣，在黃金價格飆升至歷史新高之際，比特幣也未做出任何實質性反應。周五金銀價格大幅回落之後，比特幣也未能吸引資金流入。

比特幣需求的持續低迷令人質疑其在更廣泛投資組合中的作用。比特幣曾被視為動能交易和對沖貨幣貶值的工具，如今卻難以發揮這兩種作用。現貨ETF資金持續流出，地緣政治風險並未刺激需求，而傳統的避險資金流入仍然集中在貴金屬和現金。