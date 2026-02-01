比亞迪1月銷量約21萬輛　按年跌三成

撰文：黃捷
比亞迪(1211)公布，1月汽車銷量約21.01萬輛，按年下跌30.11%。

其中，純電動汽車銷量約8.32萬輛，按年下跌33.6%；插電式混合動力汽車銷量約12.23萬輛，按年下降28.53%。

