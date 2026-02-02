金價狂潮全城排隊沽金　專家拆解「火耗」陷阱：小心被食價

國際金價勢如破竹，日前歷史性突破每盎司5,500美元大關，即使過去數天金價回落，但「黃金狂潮」仍席捲全港，不少市民排隊，將早年購入的金條到金鋪「沽金」。



面對這場由地緣政治與避險情緒引爆的財富效應，家中藏金多年的小市民都「心郁郁」想趁高位套現。天豐集團總經理蘇世昌接受《香港01》訪問時就提醒，賣金隨時有魔鬼細節，除了要睇實回收價，更要提防被扣「火耗費」！

天豐珠寶稱自設實驗室及熔金場能夠直接進行提煉。（相片由受訪者提供）

避險需求成「硬道理」 貴金屬吸引力增

金價升勢似乎未止，蘇世昌指出，雖然現時貴金屬價格某程度上已偏離基本因素，但支撐金價的「理據」依然存在。他解釋，地緣政治持續緊張、各國政府債務膨脹，加上市場對利率及匯率前景的不確定性，令避險需求高居不下。此外，市場普遍預期全球將進入貨幣寬鬆周期，相比起其他投資工具，黃金這種非孳息資產在低息環境下吸引力大增，未來或有望挑戰每盎司6,000美元。

至於去年升幅跑贏黃金的白銀，他認為白銀具備關鍵的工業金屬角色，隨着太陽能光伏、電子產品及電氣化趨勢加速，工業需求急增，在供應受限下，銀價爆發力相信會持續。

小心「賣出價」誤區 專家教路避開隱藏收費

金價高企，不少市民翻出家中「壓箱底」的金飾排隊套現。然而，不少人到金舖問價後才發現，實際到手金額往往與國際金價有出入。他提醒，市民放售金飾時，絕大部分店舖並非按「賣出價」，而是按較低的「買入價」或「回收價」計算，一般街舖報價可能低於賣出價3%至10%不等。

若想精明賣金，他建議市民必須認清「火耗」的魔鬼細節。由於金飾通常混有銅、銀、鎳等金屬以增加硬度，回收熔煉提取純金的過程會有重量損耗，這筆行內稱為「火耗費」的開支，往往會從回收價中扣除。

此外，部分大型連鎖金行會收取佣金或手續費，這些成本最終都會反映在到手現金上。他建議市民放售前，務必先確認金飾上的成色標記，例如18K或Au750，並自行磅重及「貨比三家」，以免招致不必要損失。

「廠家直收」省中間成本

要在買賣差價中賺盡「水位」，除了傳統金舖，具備提煉背景的珠寶商成為了另一種選擇。天豐珠寶本身是香港黃金交易所成員，亦是責任珠寶業委員會（RJC）認可的製造商，取得產銷監管鏈（CoC）資格。他指，相比一般依賴第三方回收的金舖，公司有「一條龍」優勢，自設的實驗室及熔金場能夠直接進行提煉，大幅縮短時間並降低中間成本，因此可以向客戶提供更具競爭力的回收價。

對於不少市民擔心的報價陷阱，他強調透明度是關鍵，職員會當面驗金秤重，客人亦可透過WhatsApp預先問價。此外，公司持有貴金屬及寶石交易商B類牌照，除了支票與轉賬，亦能支持現金交易，為急需資金周轉的客戶提供便利。

套現定長揸？智能保管箱成投資者後盾

雖然金價處於高位，但亦有不少投資者相信牛市未完，甚至看好金價未來數年挑戰更高水位。對於在「高價套現」與「長期保值」之間猶豫的市民，家中存放大量實金始終存在保安風險。

他表示，公司近年將業務延伸至資產託管領域，旗下位於紅磡的「智能保管箱」中心，可提供數千個獲國際UL認可的保險箱，收費僅為銀行保險箱服務的6成，而且營業時間亦較銀行長，為希望捕捉長線升浪的投資者，提供了一個比家居夾萬更安全、比銀行門檻更靈活的存儲方案。