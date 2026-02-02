新地執董馮秀炎據報已遭停職　因涉上海商場項目

新地﹙0016﹚執董馮秀炎據報因上海商場項目已遭停職。《香港01》就傳聞向新地查詢，該公司對此拒絕置評。

據《路透》引述消息人士稱，新鴻基地產執行董事馮秀炎上周已遭停職，因涉及中國內地商場營運事件。消息人士指出，事件涉及新地開發的位於上海環貿廣場內的環貿IAPM商場，與商場營銷活動招標、廣告投放與品牌合作有關。

翻開新地官網，鏈結打開的通告顯示，馮秀炎仍在董事名單中，惟通告日期則為去年6月底，而新地暫時未有高層人事變動通告。

馮秀炎為新地老將，早於1991年加入新地 ，並於2022年升至執董。

早於1991年加入新地 2022年升執董

資料顯示，上海環貿廣場的商場部分環貿IAPM，面積達130萬平方呎，早於2013年第二季開業。商場推行夜行購物概念，提供時尚尊貴的購物體驗，引入頂級國際名店的旗艦店，設有IMAX影院、匯聚中外佳餚及露天食肆的美食區、品味生活超市以及多元化的推廣活動。

年報顯示，63歲的馮秀炎早於1991年加入新地，並獲出次晉升，自2022年8月出任公司執行董事，負責集團於香港、上海、南京、北京及杭州多個主要商場的策略性規劃、發展及管理。另外，她也是新地執行委員會現任成員之一，於2024/25財年獲得董事袍金30萬元及其他酬金約2,396萬元。