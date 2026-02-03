日清食品母企現財年首9個月　經營溢利增近倍至56.7億日圓

日清食品（1475）截至去年9月底止的9個月，收入為30.62億元，按年增加7%，溢利增加2.7%至2.62億元。



另一方面，日清食品又指出母公司NISSIN FOODS HOLDINGS CO. LTD公布截至去年12月底，現財政年度首9個月營運數據。期內來自中國業務分部銷售淨額為558.59億日圓，按年持平，核心經營溢利按年增加6.5%至57.1億日圓，經營溢利按年增加99.8%至56.72億日圓。

若撇除匯率因素後，收入為549.48億日圓朋，按年增長2.7%，核心經營溢利按年增長9.3%至58.59億日圓。

日清食品在於大埔創新園的日清廠房生產即食麵。

公司指出在內地合味道品牌及出前一丁等即食麵銷量增長，反映現有銷售渠道復蘇及分銷渠道擴張至內陸地區。香港市場方面，縱使居民前往大灣區北上消費趨勢持續上升，但是本地即食麵消費仍然保持韌性，又指出入境旅遊復蘇帶動餐飲通路銷售增長，支持袋裝麵持續穩健表現。公司又指出在上一個財政年度收購的韓國零食業務，以及澳洲冷凍食品公司，對業績帶來正面貢獻。

單計去年10月至12月，銷售淨額為186.62億日圓，按年持平，經營溢利按年為17.75億日圓，2024年同期錄得經營虧損。