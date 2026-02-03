本港去年12月零售額升6.6%遜預期　全年升1%

本港零售額連升8個月。政府統計處公布，2025年12月零售業總銷貨價值的臨時估計為350億元，按年上升6.6%，低於預期。



2025年全年的零售業總銷貨價值的臨時估計為3,805億元，較2024年全年上升1.0%，而總銷貨數量的臨時估計則維持在去年同期的相若水平。

網上銷售 方面，2025年全年的零售業網上銷售價值的臨時估計為357億元，較2024年全年上升12.8%。

（鄭子峰攝）

電器及其他未分類耐用消費品升幅最勁

按零售商主要類別銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2025年全年與2024年全年比較，其他未分類消費品的銷貨價值上升6.2%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升1.9%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升14.3%）；食品、酒類飲品及煙草（上升1.6%）；藥物及化妝品（上升4.2%）；以及眼鏡店（上升0.2%）。

另一方面，2025年全年與2024年全年比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌0.6%。其次為服裝（銷貨價值下跌3.4%）；百貨公司貨品（下跌0.1%）；汽車及汽車零件（下跌24.9%）；燃料（下跌9.7%）；書報、文具及禮品（下跌少於0.05%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌6.5%）；傢具及固定裝置（下跌13.9%）；以及中藥（下跌1.4%）。

政府發言人表示，12月零售總銷貨價值繼續穩步復蘇，按年進一步上升6.6%。2025年全年合計，零售業總銷貨價值回復輕微增長。展望未來，在良好的經濟增長勢頭支持下，本地消費氣氛正在改善，加上訪港遊客數字持續顯著增長，會繼續對零售業務有利。