調查指逾七成亞洲中產對財務健康感焦慮　三大因由曝光

富衛集團(1828)公布消費者展望調查結果，顯示大多數亞洲中產階級對財務狀況感到焦慮，且對退休準備不足，並發現隨着生活成本不斷上升及家庭責任增加，各世代的財務優先次序正被重新塑造。

近四分三(71%)受訪的中產消費者對整體財務狀況感到壓力，三大主要憂慮包括生活成本上升(71%)、高昂醫療費用(43%)、以及擔心意外失業或收入減少(37%)。因此，他們的首要財務目標聚焦於兩至三年內的短期規劃。近半數(44%)受訪者旨在為家庭建立基本保障，而三分一(37%)則期望達致財務獨立。

調查亦揭示明顯的跨代壓力，X世代(出生於1965至1980年)面臨最艱難的平衡考驗，需同時負擔教育開支、償還房貸及準備退休。當中有62%擔心儲蓄無法抵禦通脹，52%將保障終身收入列為退休首要需求。

Y世代(出生於1981至1995年)同時肩負多重財務責任，其中49%擔心自己的退休儲蓄不足。大部分(85%)除養育子女外，還需供養父母。儘管近半數(47%)希望尋找單一高效的保險以保障多名家庭成員，但大多數(61%)從未聽聞相關的家庭保障計劃。

Z世代(出生於1996至2010年)財務壓力日增，53%預期未來5至10年會因日常開支上升而面對困難，另有46%認為保險產品價格過高。

富衛集團分銷兼產品主張及策劃總監Lee Yen Ho表示，顯然，亞洲各世代中產階層普遍存在財務脆弱感。隨着人口壽命延長與家庭結構演變，建立財務韌性以守護所愛，並將儲蓄轉化為可持續的終身收入，將變得日益重要。創造保險新體驗因而發揮關鍵作用。保險不僅能在困難時期提供保障，更有助建構抗風險能力、確保退休收入，讓所有人能自信地盡興人生。

是次泛亞調查與市場研究公司益普索合作，訪問逾9000名年齡介乎於21至65歲的中產消費者，涵蓋富衛營運的10個市場，包括柬埔寨、香港、印尼、日本、澳門、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南。