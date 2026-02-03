SpaceX備忘錄證實與xAI合併　而非Tesla　後者美股早段略受壓

據知情人士透露，馬斯克計劃將SpaceX與xAI合併，此舉旨在整合其在人工智能和太空探索領域日益龐大的戰略佈局。

此前，市場一直傳聞馬斯克將推動旗下企業整合，候選對象包括特斯拉與xAI。但最終SpaceX選擇收購xAI，而非業務關聯更緊密的特斯拉。後者美股早段微跌，現報420.4美元，挫約0.3%。

公司估值將達到1.25萬億美元

知情人士表示，合併計劃於周一通過內部備忘錄宣佈。合併後的公司預計將為每股股票定價約527美元，公司估值將達到1.25萬億美元。SpaceX和xAI尚未作出回應。

此項舉措進一步交織了馬斯克旗下的各項業務。其於2022年底收購社交媒體平台推特（後更名為X），隨後以330億美元將該公司與xAI合併。

xAI同時運營聊天機器人Grok，為實現深度理解宇宙的目標每月消耗約10億美元。與SpaceX合併將整合資金、人才與算力資源，同時模糊企業邊界。此次合併或將落實馬斯克在太空部署數據中心以支持人工智能複雜計算的願景。

根據上周五提交的文件，SpaceX正為該項計劃申請許可，擬向地球軌道發射多達100萬顆衛星。