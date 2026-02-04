城堡投資創始人格里芬：美元在去年已失去部分光彩

撰文：格隆匯
美元走勢引來關注，城堡投資創始人格里芬周二表示，他認為在過去12個月裏，美元在投資者心目中的吸引力有所下降。

同時他還表示，美國需要加強財政紀律，包括削減疫情期間肆意揮霍的開支。

格隆匯
美匯指數
強美元