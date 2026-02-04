Michael Burry︰警告若Bitcoin再下瀉　或致價值崩盤

虛擬貨幣價格繼續受壓，Bitcoin（比特幣）在今日（4日）早段更一度失守7.3萬美元，為美國總統特朗普自2024年11月贏得大選以來最低位。



Bitcoin最新報76,520.43美元，跌3.15%，以太幣最新報2,263.30美元，跌3.88%。

Ethereum，以太幣（Reuters）

受到Bitcoin等虛擬貨幣價格下跌拖累，相關概念股亦普遍向下，博雅互動（0434）跌2.3%，OSL集團（0863）跌0.1%。

芍於Bitcoin價格下挫，電影《沽注一擲》原型人物Michael Burry周一（2日）在自媒體平台Substack上發表文章指，Bitcoin已被證明是一種純粹的投機性資產，未能像貴金屬那樣成為一種有效的貶值對沖工具。

他表示，若比特幣價格進一步下跌，可能會迅速加劇主要持有公司﹕加密貨幣財庫（DAT）在會計帳目上的壓力，迫使整個加密貨幣生態系統進行拋售，並引發大範圍的價值崩盤。

Michael Burry直指：「令人作嘔的局面如今已近在眼前。」若Bitcoin再下跌10%，全球最大的加密貨幣財庫公司Strategy將虧損數十億美元，並且「會發現資本市場基本上關閉」。同時，進一步的下跌將令「比特幣礦工」走向破產。